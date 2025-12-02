वाराणसी में स्नातक, शिक्षक एमएलसी की मतदाता सूची का हुआ आलेख्य प्रकाशन 

जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय एवं पदाभिहित स्थलों पर निरीक्षण के लिए दो से 16 दिसंबर तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस बाबत आयुक्त, वाराणसी मण्डल/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वाराणसी खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एस. राजलिंगम ने जानकारी दी है कि वाराणसी खण्ड स्नातक एवं वाराणसी खण्ड शिक्षक के लिए निर्वाचक नामावली, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की गई है।

इस नामावली की एक प्रति कार्यालय समय के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय एवं अन्य पदाभिहित स्थलों पर निरीक्षण हेतु 02 से 16 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। निर्वाचक नामावली की अर्हक तारीख 1-11-2025 निर्धारित की गई है। यदि किसी को पूर्वोक्त अर्हक तारीख के संबंध में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने के लिए कोई दावा या आपत्ति हो, तो वह 02 से 16 दिसंबर के बीच या उससे पूर्व स्नातक/शिक्षक हेतु निर्धारित प्ररूप फार्म-18, 19, 7 एवं 8 में उचित प्ररूप में सभी पदाभिहित स्थलों पर दाखिल कर सकता है।