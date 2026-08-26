वाराणसी में गंगा का जलस्तर स्थिर पर मुश्किलें बरकरार, तटीय इलाकों में बाढ़ का संकट; नाव संचालन पर रोक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़त के बाद अब स्थिर हो गया है, लेकिन तटीय इलाकों और घाटों पर बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त बना हुआ है।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को गंगा का जलस्तर 68.26 मीटर दर्ज किया गया। बाढ़ के विकराल रूप के कारण दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस चौकी पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है और पानी घाट की ऊपरी सीढ़ियों तक पहुंच गया है।