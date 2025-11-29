वाराणसी में गर्ल फ्रेंड से बात करने से नाराज दोस्तों ने युवक का रेता था गला

जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। गर्ल फ्रेंड से मोबाइल फोन पर बात करने की जानकारी होने पर नाबालिग दोस्तों ने आलोक सिंह (20) पर जानलेवा हमला कर गला रेत दिया था। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार की रात एक नामजद आरोपित समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर ल‍िया। इस दौरान जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ हैं। दोनों बाल अपचारी हैं। वहीं घटना में शामिल रहे एक अन्य की तलाश जारी हैं।

मिर्जामुराद थानांतर्गत बिमौरी (राजपुर) गांव निवासी रामधारी का पुत्र आलोक खजुरी में हाईवे किनारे स्थित कंपनी फ्लिपकार्ट में ड‍िलीवरी का काम करता हैं। वह मंगलवार की रात्रि में ड्यूटी से छूटा किन्तु घर नही पहुंचा था। मोबाइल भी रात नौ बजे के बाद स्विच आफ हो गया था।बुधवार को तड़के आलोक लहूलुहान अवस्था मे मिला था।

उसका चाकू से पूरी तरह से गला रेता हुआ था। मोबाइल भी गायब था। पिता ने बुधवार की रात एक नामजद समेत दो अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। घायल युवक का भिखारीपुर-चितईपुर स्थित न्यू फीनिक्स हास्पिटल में उपचार चल रहा है।