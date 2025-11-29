वाराणसी में गर्ल फ्रेंड से बात करने से नाराज दोस्तों ने युवक का रेता था गला
वाराणसी के मिर्जामुराद में एक युवक, आलोक सिंह, पर उसके नाबालिग दोस्तों ने जानलेवा हमला किया। आरोप है कि दोस्तों को आलोक का गर्ल फ्रेंड से बात करना पसंद नहीं था। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जला हुआ मोबाइल बरामद किया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। घायल आलोक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। गर्ल फ्रेंड से मोबाइल फोन पर बात करने की जानकारी होने पर नाबालिग दोस्तों ने आलोक सिंह (20) पर जानलेवा हमला कर गला रेत दिया था। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार की रात एक नामजद आरोपित समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ हैं। दोनों बाल अपचारी हैं। वहीं घटना में शामिल रहे एक अन्य की तलाश जारी हैं।
मिर्जामुराद थानांतर्गत बिमौरी (राजपुर) गांव निवासी रामधारी का पुत्र आलोक खजुरी में हाईवे किनारे स्थित कंपनी फ्लिपकार्ट में डिलीवरी का काम करता हैं। वह मंगलवार की रात्रि में ड्यूटी से छूटा किन्तु घर नही पहुंचा था। मोबाइल भी रात नौ बजे के बाद स्विच आफ हो गया था।बुधवार को तड़के आलोक लहूलुहान अवस्था मे मिला था।
उसका चाकू से पूरी तरह से गला रेता हुआ था। मोबाइल भी गायब था। पिता ने बुधवार की रात एक नामजद समेत दो अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। घायल युवक का भिखारीपुर-चितईपुर स्थित न्यू फीनिक्स हास्पिटल में उपचार चल रहा है।
थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि गर्लफ्रैंड से बात करने से नाराज होकर चोलापुर क्षेत्र के रहने वाले नाबालिग दोस्तों ने शराब पीने के बाद घटना को अंजाम दिया था। मोबाइल भी जला दिए थे। जला हुआ मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना में शामिल रहे तीसरे अभियुक्त की तलाश जारी हैं। पकड़ा गया एक बाल अपचारी भी पूर्व में आलोक के साथ ही डिलीवरी फ्लिपकार्ट में काम करता था।
