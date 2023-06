तिलकधारी व उसके पुत्र बृजेश को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना देने पर अदालत ने आधी धनराशि मृतक की पत्नी व उसके जीवित न रहने पर मृतक के भाई को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी रोहित मौर्य ने और वादी की ओर से वकील अनुज यादव ने पक्ष रखा।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने सजा सुनाई।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

वाराणसी, जागरण संवाददाता। सबमर्सिबल चलाने के विवाद में गैर इरादतन हत्या करने के चार दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने मिजार्मुराद के रखौना निवासी उमाशंकर व उसके भाई दयाशंकर को सात-सात साल के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। तिलकधारी व उसके पुत्र बृजेश को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश जुर्माना देने पर अदालत ने आधी धनराशि मृतक की पत्नी व उसके जीवित न रहने पर मृतक के भाई को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी रोहित मौर्य ने और वादी की ओर से वकील अनुज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार, रखौना के मुकेश ने चारों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था। क्‍या है पूरा मामला? आरोप था कि पट्टीदार उमाशंकर और उसके साझा सबमर्सिबल के उपयोग को लेकर हुए विवाद में 22 सितंबर 2013 को उसके पिता सर्वजीत व भाई संतोष को तिलकधारी व बृजेश के ललकारने पर उमाशंकर व दयाशंकर ने लाठी-डंडे व रंभा से मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे पिता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

