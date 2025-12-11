जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का काशी में नमो घाट पर शुभारंभ सुबह क‍िया गया।वाराणसी में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का शुभारंभ होने के साथ ही वाराणसी पहला शहर हो गया है जहां हाइड्रोजन आधार‍ित यात्री पोत का संचालन हो रहा है। काशी में यह पोत हरित परिवहन को बढ़ावा देगा। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और पर्यावरण के अनुकूल है। इस पहल से वाराणसी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयासों के बाद बनारस में कैटामरान आधार‍ित इस पोत की शुरुआत के साथ ही बनारस में पर्यावरण संरक्षण के ल‍िए क‍िया गया प्रयास गंगा के साथ ही वातावरण भी धुआं रह‍ित होगा। नमो घाट पर आयोज‍ित कार्यक्रम में मंत्र‍ियों की मौजूदगी में इस पोत को हरी झंडी दी गई तो काशी से पर्यावरण संरक्षण के ल‍िए प्रयासों को बड़ी गत‍ि म‍िली।

हाइड्रोजन आधार‍ित फ्यूल सेल यात्री पोत पूरी तरह से कैटामरान प्रणाली यानी दो नौका के आधार पर बने पोत के तौर पर कार्य करता है। ज‍िसमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का प्रयोग क‍िया जाना है। भारत में यह पहला मौका है जब हाइड्रोजन ईंधन के तौर पर स्‍वदेशी तौर पर बने पोत का अनावरण क‍िया गया है। बनारस भी अब उन क्षेत्रों में आ गया है जो पूरी तरह से धुआं रह‍ित है। बैट्री और सौर ऊर्जा ब‍िना क‍िसी आवाज के जलयान को संचाल‍ित करता है।