वाराणसी के निर्यात को अमेरिका से आगे नए बाजारों का सहारा, बाजारों में विविधता की तैयारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक या सीमित देशों पर निर्यात की निर्भरता कम करने के लिए वाराणसी के निर्यातक अब रूस-मध्य एशिया, ब्रिटेन, यूरोप, पश्चिम एशिया और मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के बाजारों में दस्तक देने की तैयारी में हैं। भारतीय निर्यातक महासंघ (एफआइईओ) ने वाराणसी के उत्पादों के लिए अलग-अलग देशों की मांग के अनुरूप बाजार रणनीति बनाने पर जोर दिया है।

खासतौर पर बनारसी सिल्क, हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन, घरेलू वस्त्र और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों में नए बाजार तलाशने की संभावना बताई गई है। वाराणसी की पहचान देश-विदेश में सिल्क और वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा कालीन के प्रमुख केंद्र के रूप में है।

बदलते वैश्विक व्यापार और परिवहन परिदृश्य में निर्यातकों के लिए नए खरीदार और वितरण नेटवर्क विकसित करना जरूरी हो गया है। एफआइईओ के अनुसार रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया जैसे देशों में भारतीय वस्त्र, घरेलू सज्जा सामग्री, कालीन और हस्तशिल्प के लिए संभावनाएं तलाशनी चाहिए।

ब्रिटेन-यूरोप में बढ़ेंगे कारोबारी संपर्क

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होने के बाद ब्रिटेन के बाजार में नए अवसरों पर निर्यातकों का ध्यान बढ़ा है। वाराणसी के सिल्क, हथकरघा, कालीन और भौगोलिक संकेतक वाले उत्पादों के लिए ब्रिटेन के साथ जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली और स्पेन में विदेशी खरीदारों से सीधे कारोबारी संपर्क बढ़ाने की जरूरत है।

संयुक्त अरब अमीरात से खाड़ी तक बाजार

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन के साथ मिस्र, मोरक्को और जॉर्डन को भी बाजार विस्तार की योजना में शामिल किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात को क्षेत्रीय व्यापार एवं पुनर्निर्यात केंद्र बनाकर दूसरे खाड़ी देशों तक वाराणसी के उत्पाद पहुंचाने की रणनीति अपनाई जा सकती है।