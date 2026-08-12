वाराणसी के अस्पताल में मरीज को लगाया मई माह में एक्सपायर हुआ 41000 का इंजेक्शन, परिवार ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ थाना क्षेत्र के नख्खीघाट स्थित द न्यूरो सिटी में बुधवार को मई माह में एक्सपायरी डेट वाले महंगे टेनेक्टेस इंजेक्शन (20 एमजी) को लगा दिया। इस बात से नाराज स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

इससे अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कार्यवाहक थाना प्रभारी अनुज शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि मौका पाते ही सभी स्वास्थ्य कर्मी भाग निकलें। सैदपुर-गाजीपुर क्षेत्र के ग्राम घोघवा के 58 वर्षीय बालमुकुंद यादव को लकवा मारने पर छह अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वजन धनंजय यादव, पंकज यादव, नवीन यादव, शशीकांत यादव, संजय यादव का आरोप है कि मरीज को करीब 41 हजार रुपये कीमत का एक महंगा इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी।

भड़क उठ स्वजन इस बात का पता चलते ही स्वजन भड़क गए और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने इंजेक्शन की शीशी और संबंधित दस्तावेजों की जांच की मांग की। घटना की खबर फैलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिससे हालात और बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो गया। मरीज के बेटे मंगल यादव का कहना है कि महंगे इलाज के बावजूद यदि एक्सपायर्ड दवा या इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो यह मरीज के जीवन से खिलवाड़ है।

खबरें और भी







टेनेक्टेस इंजेक्शन क्या करता काम मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डा. बृजेश कुमार ने बताया कि थ्रंबोलिटिक (खून के थक्के को पिघलाता) टेनेक्टेप्लेस (टेनेक्टेस) इंजेक्शन लगाया जाता है। धमनियों में जमा खून के थक्के को घोलकर रक्त प्रवाह बहाल करती है। लक्षण शुरू होने के छह घंटे के अंदर लगाने पर जान बचाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। समय पर इंजेक्शन से कई मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। वजन के अनुसार डोज दी जाती है।