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वाराणसी में गबन मामले में जेल से जमानत पर आए पूर्व प्रधान ने की आत्महत्या, पुलिस को भनक लगे बिना हुआ दाह संस्कार

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:47 AM (IST)

चौबेपुर के उकथी गांव के पूर्व प्रधान बृजेश कन्नौजिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, परिजनों ने आत्महत्या बताया ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. पूर्व प्रधान बृजेश कन्नौजिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई।

  2. परिजनों ने पुलिस को बिना बताए शव का दाह संस्कार किया।

  3. गबन के आरोप में जेल से जमानत पर बाहर थे।

जागरण संवाददाता, चौबेपुर। उकथी गांव के पूर्व प्रधान बृजेश कन्नौजिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार उन्होंने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि मौत के बाद परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना शव का दाह संस्कार करने के लिए ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया।

बताया जाता है कि बृजेश कन्नौजिया पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके थे। उन पर गबन का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए थे।

थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने देर रात पूर्व प्रधान का बिना पुलिस को सूचना दिए दाह संस्कार किए जाने की सूचना दी है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस मौत के कारणों के साथ ही बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार किए जाने के मामले की भी जानकारी जुटा रही है।

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