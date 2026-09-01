वाराणसी में गबन मामले में जेल से जमानत पर आए पूर्व प्रधान ने की आत्महत्या, पुलिस को भनक लगे बिना हुआ दाह संस्कार

जागरण संवाददाता, चौबेपुर। उकथी गांव के पूर्व प्रधान बृजेश कन्नौजिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार उन्होंने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि मौत के बाद परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना शव का दाह संस्कार करने के लिए ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया।

बताया जाता है कि बृजेश कन्नौजिया पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके थे। उन पर गबन का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए थे।