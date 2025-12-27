वाराणसी में डिजिटल अरेस्ट करके 52 लाख की साइबर ठगी, ऑनलाइन अदालत लगाकर दिखाया डर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। साइबर ठगों ने चौबेपुर के नरपतपुर निवासी प्रशांत सिंह को डिजिटल अरेस्ट करके 52 लाख की ठगी की। इस मामले में साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्रशांत ने पुलिस को बताया कि बीते 11 दिसंबर को उसके मोबाइल पर काल आई। काल करने वाले ने बताया कि उनके नाम से मोबाइल सिम मुंबई में लिया गया है। उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद खुद को महिला सब इंस्पेक्टर बताने वाली महिला और आईपीएस विजय कुमार के रूप में एक व्यक्ति ने वीडियो काल के जरिए बात की।

बताया कि प्रशांत के नाम का एटीएम कार्ड मनी लांड्रिंग में फंसे नरेश गोयल के घर से मिला है। जिस बैंक खाते का एटीएम है उसमें दो करोड़ रुपये हैं। उसने एक अप्लिकेशन लिखवाया। इसके बाद 12 दिसंबर को आनलाइन कैमरे के सामने अदालत में पेशी कराई गई। दूसरी तरफ, जज और पुलिस मौजूद थी। प्रशांत को गिरफ्तार का डर दिखाकर 14.7 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा गया।