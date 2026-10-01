वाराणसी में ढेरही टोल पर किसान-पुलिस में नोकझोंक, आत्मदाह की कोशिश; 14 हिरासत में

जागरण संवाददाता, चोलापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-233 स्थित ढेरही टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर बुधवार को किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। पूर्वांचल किसान संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में किसान पुलिस की बंदिश के बावजूद दोपहर करीब 12:30 बजे टोल प्लाजा पहुंच गए। हाथों में तिरंगा और रोड नहीं तो टोल नहीं आदि के नारे लगाए। इस बीच किसान नेता अजीत सिंह ने अपने ऊपर बोतल से पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश करने लगे।

इंस्पेक्टर चंद्रकांता ने तत्परता दिखाते हुए पेट्रोल और लाइटर दोनों छीन लिया। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने अजीत सिंह समेत 14 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस वैन से अलग-अलग थानों में भेज दिया। रात में सभी को छोड़ा गया।

किसानों से नोकझोंक के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसमें किसान धर्मेंद्र यादव का सिर फट गया। इससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई। एडीसीपी वरुणा लिपि नागयाच, एसीपी सारनाथ विनय द्विवेदी, एसडीएम सदर नितिन सिंह, एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने किसानों को समझाकर शांत कराया। किसानों का प्रदर्शन चार घंटे चला। इस दौरान चोलापुर थाना क्षेत्र से जौनपुर सीमा तक प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी के कारण पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील नजर आया। आने-जाने वाले लोगों की तलाशी लेने के साथ पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ भी करते दिखे।

मंत्री ने बताया, अगले आदेश तक बंद रहेगी टोल पर वसूली

किसानों के प्रदर्शन के बाद अजगरा विधायक त्रिभुवन राम ने वीडियो बयान जारी किया। इसमें बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल की तरफ से उन्हें जानकारी मिली है कि टोल अस्थाई रूप से रोक दिया गया है। अगले आदेश तक टोल पर वसूली बंद रहेगी।

अस्थायी टोल को स्थायी करने का हो रहा विरोध

राष्ट्रीय राजमार्ग-233 पर टोल प्लाजा की स्थापना जौनपुर के रामगढ़ इलाके में होनी थी, लेकिन दानगंज से कंजहित तक की सड़क न बनने के कारण अस्थायी तौर पर टोल प्लाजा ढेरही में स्थापित कर दिया गया। अब इसे स्थायी टोल प्लाजा बना दिया गया जिसका विरोध ग्रामीण, किसान व व्यापारी कर रहे हैं।