Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में पुनरीक्षण याचिका पर 27 जुलाई को होगी सुनवाई

वाराणसी, जागरण संवाददाता। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित कब्रों पर उर्स एवं अन्य धार्मिक कार्य करने की मांग को लेकर लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी की ओर से दाखिल वाद में पक्षकार बनाए जाने के अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर गुरुवार को अपर जिला जज सातवां की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि तय की है। लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री,आशीष तिवारी,आशीष कुमार शुक्ला, वाराणसी निवासी पवन कुमार पाठक ने 25 जुलाई 2022 और राम कुमार जायसवाल ने 18 अक्टूबर 2022 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर उक्त वाद में पक्षकार बनाए जाने की अपील की थी। नौ फरवरी 2023 को अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पक्षकार बनने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ मुख्तार अहमद ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया था।

Edited By: Vinay Saxena