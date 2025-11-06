Language
    वाराणसी में प्रेम विवाह के बाद दंपति का अपहरण, क्षेत्र में फैली दहशत

    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    वाराणसी में प्रेम विवाह के बाद एक दंपति का अपहरण हो गया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दंपति को जल्द बरामद करने का आश्वासन दिया है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भी प्रयासरत है।

    पुलिस की सक्रियता के चलते अपहरणकर्ता विनय को कपसेठी थाने के गेट पर छोड़कर अपने घर में ताला लगाकर फरार हो गए। 

    जागरण संवाददाता, (पिंडरा) वाराणसी। फूलपुर बाजार में बुधवार को लव मैरिज करने वाले दंपति को बोलेरो से आए दबंगों ने अगवा कर लिया। पुलिस की सक्रियता के चलते युवक को कपसेठी थाने के गेट पर छोड़कर अपहरणकर्ता भाग निकले।

    पुलिस को दी गई तहरीर में फूलपुर निवासी रेनू देवी, पत्नी चुन्नू विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र विनय कुमार ने 24 अक्टूबर को कपसेठी थाना क्षेत्र के बाराडीह निवासी अर्चना विश्वकर्मा, पुत्री सुभाष विश्वकर्मा से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों खुशी-खुशी अपने घर पर रह रहे थे।

    बुधवार को अर्चना के पिता सुभाष अपने साथ आधा दर्जन पुरुष और महिलाओं को लेकर उनके घर पहुंचे। उन्होंने घर में घुसकर गाली-गलौज की और जबरन विनय और अर्चना को बोलेरो में बैठा लिया। इसके बाद वे दोनों को लेकर चले गए।

    घटना के समय रेनू देवी अपने परिवार के सदस्यों के साथ डीहबाबा पर कथा सुन रही थीं। रेनू देवी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सक्रियता के चलते अपहरणकर्ता विनय को कपसेठी थाने के गेट पर छोड़कर अपने घर में ताला लगाकर फरार हो गए। हालांकि, बहू का कोई पता नहीं चला।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी है।

    इस घटना ने लव मैरिज करने वाले दंपतियों के लिए एक चेतावनी का काम किया है कि समाज में अभी भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करते। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।