वाराणसी में कांग्रेस स्थापना दिवस पर हुआ आयोजन, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का लिया संकल्प
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वाराणसी में अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने झंडारोहण किया। कार्यकर्ताओं ने देश की आज़ादी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर वाराणसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन देश की आज़ादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक के 140 वर्षों के संघर्ष, त्याग और जनसेवा के गौरवमयी इतिहास को समर्पित था।
इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी ने मैदागिन स्थित पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण किया। झंडारोहण का कार्य जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की आज़ादी, संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए संगठन को और अधिक मज़बूत करने का संकल्प लिया।
इस दिन पूर्व महानगर अध्यक्ष स्व. चंद्रमोहन पांडेय की पुण्यतिथि भी मनाई गई। कांग्रेसजनों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके संगठनात्मक योगदान, संघर्षशील व्यक्तित्व एवं पार्टी के प्रति समर्पण को याद किया।
स्थापना दिवस के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बूथ लेवल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया। इस प्रशिक्षण का संचालन पूर्व वरिष्ठ आईएएस प्रवीण प्रकाश ने किया। शिविर में शहरी क्षेत्र की तीनों विधानसभा सीटों — कैंट, दक्षिणी एवं उत्तरी — के बूथ लेवल एजेंटों को संगठनात्मक मजबूती, मतदाता संपर्क, चुनावी रणनीति एवं पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।
महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल देश की सबसे पुरानी पार्टी नहीं है, बल्कि यह आज़ादी की लड़ाई से लेकर संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती तक हर मोर्चे पर संघर्ष और जनसेवा की मिसाल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और आम जनता के अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
उन्होंने आगे कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मज़बूत करना कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर कार्यकर्ता को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं की आवाज़ बननी होगी। आने वाले समय में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस स्थापना दिवस का यह आयोजन संगठन में नई ऊर्जा, उत्साह और संकल्प का प्रतीक बना। कांग्रेस स्थापना दिवस ने संगठन में नई ऊर्जा और संकल्प का संचार किया, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार हुआ।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, डाक्टर राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह, रमजान अली, अरुण सोनी, वकील अंसारी, सुनील श्रीवास्तव, संतोष चौरसिया, संजय प्रियदर्शी, अरविन्द पटेल, हसन मेहदी कब्बन, तुफैल अंसारी, राजेन्द्र गुप्ता, बेलाल अहमद, नरसिंह वर्मा, वंदना चौरसिया, शमसाद खां, साजिद अंसारी, कुँवर बबलू बिन्द, आकाश त्रिपाठी, रामजी गुप्ता, किशन यादव, अनिल पटेल समेत सैकड़ों बूथ एजेंट उपस्थित रहे।
