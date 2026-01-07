जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल से लेकर वाराणसी तक में मौसम का रुख तल्‍ख हो चला है। गलन का रुख बना होने की वजह से सुबह से लेकर दोपहर तक राहत नहीं मि‍ल सकी। वातावरण में आ रहे बदलाव के पीछे पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ज‍िम्‍मेदारी है। इसके साथ ही पछुआ हवाओं का जोर होने की वजह से भी अंचलों में गलन का दौर पूरी तरह से प्रभावी बना रहा। माना जा रहा है क‍ि पछुआ हवाओं का जोर आगे भी बना रह सकता है।

बुधवार की सुबह मौसम का रुख तल्‍ख बना रहा। सुबह से ही कोहरा सघन रहा, शहर में कम तो अंचलों में कोहरे का व्‍यापक प्रकोप रहने की वजह से सुबह वाहन भी लोग फाग लाइट जलाकर चलते नजर आए। जबक‍ि गलन की वजह से लोग सुबह से ही अलाव के पास राहत तलाशते नजर आए। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार अगले दो द‍िनों तक गलन का व्‍यापक प्रकोप बना रहेगा। इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में गलन के साथ सघन कोहरे का दौर बना रहेगा। वहीं मौसम का रुख बदलने का असर व‍िमान और ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा।