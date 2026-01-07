Language
    मौसम का रुख तल्‍ख, कोहरा और गलन ने सताया, जान लें मौसम व‍िभाग का क्‍या है अलर्ट

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:52 AM (IST)

    पूर्वांचल और वाराणसी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें घना कोहरा और गलन शामिल है। पहाड़ों पर बर्फबारी और पछुआ हवाओं के कारण मौसम का मिजाज बदला है। ...और पढ़ें

    वाराणसी में गलन और कोहरे का दौर बना हुआ है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल से लेकर वाराणसी तक में मौसम का रुख तल्‍ख हो चला है। गलन का रुख बना होने की वजह से सुबह से लेकर दोपहर तक राहत नहीं मि‍ल सकी। वातावरण में आ रहे बदलाव के पीछे पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ज‍िम्‍मेदारी है। इसके साथ ही पछुआ हवाओं का जोर होने की वजह से भी अंचलों में गलन का दौर पूरी तरह से प्रभावी बना रहा। माना जा रहा है क‍ि पछुआ हवाओं का जोर आगे भी बना रह सकता है। 

    बुधवार की सुबह मौसम का रुख तल्‍ख बना रहा। सुबह से ही कोहरा सघन रहा, शहर में कम तो अंचलों में कोहरे का व्‍यापक प्रकोप रहने की वजह से सुबह वाहन भी लोग फाग लाइट जलाकर चलते नजर आए। जबक‍ि गलन की वजह से लोग सुबह से ही अलाव के पास राहत तलाशते नजर आए। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार अगले दो द‍िनों तक गलन का व्‍यापक प्रकोप बना रहेगा। इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में गलन के साथ सघन कोहरे का दौर बना रहेगा। वहीं मौसम का रुख बदलने का असर व‍िमान और ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा। 

    बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 14.5°C ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 6.6 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 6.8°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.8 ड‍िग्री कम रहा। आर्द्रता इस दौरान अध‍िकतम 92% और न्‍यूनतम 90% दर्ज की गई। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार अगले दो द‍िनों तक मौसम का रुख और भी तल्‍ख बना रहेगा। जबक‍ि पछुआ हवाओं का जोर अंचलों में गलन की स्‍थ‍ित‍ि और भी बढ़ा सकता है। मौसम व‍िभाग की ओर से आने वाले द‍िनों में पछुआ हवाओं का जोर ही मौसम का रुख तय करेगा। 