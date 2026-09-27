जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाने को आइएसओ 9001 सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जिससे यह बनारस का पहला थाना बन गया है जो इस मान्यता को हासिल कर सका है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने चौक थाने को गोद लिया हुआ थाना बताया और बातचीत में कहा कि यह सर्टिफिकेट थाने की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता, आम जनता की संतुष्टि, पुलिसकर्मियों की सुविधाओं, जनता से संवाद और अपराध नियंत्रण जैसे कई कठिन अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के बाद दिया गया है।

कमिश्नर ने बताया कि ISO संस्था एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसके मानक बहुत कठिन होते हैं। चौक थाने के सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि अब प्रयास किया जाएगा कि अन्य थाने भी अपनी कार्यशैली में गुणवत्ता लाएं ताकि जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और उन्हें भी यह सर्टिफिकेट मिल सके।

कमिश्नर ने यह भी कहा कि यह सर्टिफिकेट केवल एक शुरुआत है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि अन्य थाने भी इसी दिशा में आगे बढ़ें। चौक थाने की इस उपलब्धि से न केवल स्थानीय पुलिस बल को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि यह पूरे जिले के लिए एक उदाहरण बनेगा।

सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया में थाने ने कई मानकों को पूरा किया, जिसमें पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण, जनता के साथ संवाद, और अपराध नियंत्रण की रणनीतियाँ शामिल हैं। यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए थाने ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी।

कमिश्नर ने कहा कि इस सर्टिफिकेट के माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है कि पुलिस उनके साथ है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि चौक थाना अब एक मॉडल थाना बन गया है, जिसे अन्य थानों के लिए एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

इस उपलब्धि के बाद, पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी और कहा कि यह उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में अन्य थानों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।