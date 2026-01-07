जागरण संवाददाता, वाराणसी। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्‍ल्‍यू) ने जनता के निवेशित धन को गबन करने के आरोप में एक चिट फण्ड कम्पनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। वाराणसी के थाना ईओडब्‍ल्‍यू पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी छह जनवरी 2026 को रात के समय ग्राम दामोदरपुर, सारनाथ वाराणसी से की गई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम राजेश कुमार यादव है, जो भैसोडी, थाना सारनाथ, वाराणसी का निवासी है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 में अभियुक्तों ने मेसर्स सांई कुंज इन्फाडेवलपर्स इंडिया लिमिटेड कम्पनी की शाखा गाजीपुर में खोली। कम्पनी के डायरेक्टरों ने स्वयं को कम्पनी का एजेंट बनाकर जनता का धन दुगना करने, जमा धन पर अधिक ब्याज का प्रलोभन देने और भ्रामक प्रचार के माध्यम से जनता के पैसे का निवेश कराया। इस प्रक्रिया में 27 निवेशकों का लगभग 8 लाख 36 हजार रुपये आपस में मिलकर गबन कर लिया गया।

इस मामले की विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों से कुल 8 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ईओडब्लू की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि आर्थिक अपराधों के प्रति सरकार की सख्त नीति है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता को अपने धन के निवेश में सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचना चाहिए।

इस प्रकार की घटनाएं समाज में विश्वास को कमजोर करती हैं और निवेशकों के लिए खतरा बनती हैं। ईओडब्लू की टीम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है, जो कि आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक सकारात्मक संकेत है। इस गिरफ्तारी से यह संदेश जाता है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के दायरे में लाया जाएगा।