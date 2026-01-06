Language
    वाराणसी में मनाया अनोखा जन्मदिन, हेलमेट वितरित कर यातायात के प्रति किया जागरूक

    By Dhyan chandra sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:17 PM (IST)

    युवा समाजसेवी सर्वेश सिंह ने अपने जन्मदिन पर वाराणसी के शिवपुर में बाइक सवारों को हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लगभग ...और पढ़ें

    इस पहल का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करना और हेलमेट को एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने का संदेश देना था।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। अपने जन्मदिन के अवसर पर युवा समाजसेवी सर्वेश सिंह ने बाइक सवारों में हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। मंगलवार को शिवपुर के चांदमारी पुलिस चौकी पर थाना प्रभारी शिवपुर विरेंद्र सोनकर के साथ मिलकर उन्होंने बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे लगभग 50 दोपहिया वाहन स्वामियों को रोका।

    इस दौरान उन्होंने सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और बिना हेलमेट बाइक न चलाने का संकल्प दिलाते हुए उन्हें हेलमेट पहनाया। सर्वेश सिंह ने इस अवसर पर कहा कि मार्ग दुर्घटनाओं में अधिकांश मौतें हेलमेट न लगाने के कारण होती हैं। इसलिए, मैंने अपने जन्‍मद‍िन के अवसर पर लोगों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने का संकल्प दिलाने का निर्णय लिया।

    उन्होंने बताया कि हेलमेट पहनने से न केवल व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि यह सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम में आलोक सिन्हा, सन्नी सिंह, दिलीप सिंह, प्रतीक सिंह, उत्कर्ष पांडेय समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सर्वेश सिंह सोनू ने सभी से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी जारी रहेगा।

    इस पहल से न केवल बाइक सवारों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक संदेश भी पहुंचाएगा। हेलमेट पहनना अब केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई है। सर्वेश सिंह सोनू की इस पहल ने निश्चित रूप से लोगों को यातायात नियमों के प्रति सजग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर हेलमेट वितरण कार्यक्रम ने सभी को यातायात सुरक्षा के महत्व का एहसास कराया।