मेल ID बदलकर कारोबारी के बैंक खाते से उड़ाए 8.33 लाख रुपये, FIR लिखने में मनमानी कर रहे थानेदार

जागरण संवाददाता रामनगर। बटाऊबीर निवासी इंटरलाकिंग ईंट के कारोबारी अनूप कुमार गुप्ता के बैंक खाते से साइबर बदमाशों ने आठ लाख 33 हजार रुपये निकाल लिए। कारोबारी रामनगर थाना में एफआइआर दर्ज कराने पहुंचा तो रामनगर पुलिस ने यह कहकर लौटा दिया कि पांच लाख के ज्यादा की ठगी में साइबर थाना ही केस दर्ज करता है। पुलिस का यह रवैया तब है, जब पुलिस कमिश्नर थानाें को सीधा केस दर्ज करने का कई बार निर्देश दे चुके हैं।

अनूप गुप्ता ने साइबर थाना में तहरीर देकर बताया कि 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच उनके बैंक खाते से कई बार में कुल 8 लाख 33 हजार रुपये निकल गए। उन्होंने जब एचडीएफसी बैंक में शिकायत की तो पता चला कि किसी ने अनूप की ईमेल आइडी व फोन नंबर बदलकर आइएमपीएस के जरिये एक बार में पांच लाख रुपये आइएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) व कुछ रुपये यूपीआइ (यूनीफाइट पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिये कई बार में रुपये ट्रांसफर किये गए।