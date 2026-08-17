वाराणसी में वंदेमातरम् पाठ करने कांग्रेस ऑफिस पहुंचे भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमला, पानी और पत्थर फेंकने का आरोप
वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस पर वंदेमातरम् के कथित अपमान को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर वंदेमातरम् पाठ किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय से उन पर पानी, पत्थर और अन्य चीजें फेंकी गईं।
HighLights
भाजयुमो ने कांग्रेस कार्यालय पर वंदेमातरम् पाठ करने का प्रयास किया।
कांग्रेस कार्यालय से भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर पानी और पत्थर फेंके गए।
कांग्रेस ने भाजयुमो पर अभद्र भाषा प्रयोग का आरोप लगा FIR मांगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के दिल्ली स्थित कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदेमातम् का अपमान करने का भाजपा आरोप लगा रही है। आरोप है कि वंदेमातरम् के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गायन को रोकने का प्रयास किया।
इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता रविवार को कांग्रेस के महानगर कार्यालय मैदागिन पर वंदेमातरम् का पाठ करने पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय से वंदेमातरम् का पाठ कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया।
भाजयुमो कार्यकर्ता कबीरचौरा पर इकट्ठा हुए। सभी भाजयुमो महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाल कर नारेबाजी करते हुए मैदागिन स्थित कांग्रेस के महानगर कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में जाने लगे। वहां पहले से तैनात पुलिस ने कार्यालय की सकरी सीढ़ी का गेट बंद कर दिया।
भाजयुमो कार्यकर्ता वहीं नुक्कड़ पर खड़े होकर वंदेमातरम् का पाठ और नारेबाजी करने लगे। सीढ़ियों पर कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में डंडे आदि लेकर मोर्चा ले लिए।
महानगर अध्यक्ष का आरोप है कि जब हम लोग वहीं नीचे खड़े होकर वंदेमातरम् का गायन करने लगे। इसी दौरान प्रथम तल पर स्थित कांग्रेस कार्यालय से वंदेमातरम् का पाठ कर रहे कार्यकर्ताओं पर ऊपर से पानी फेंका जाने लगा। कुछ तेल जैसी चीज, कागज का गोला, पानी की बोतल और पत्थर से हमला किया गया।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वंदे मातरम पर अशब्द कहे। इसके बावजूद भाजयुमो कार्यकर्ता नहीं रुके और वंदेमातरम् के सभी पैरा का पूरा पाठ कर के ही माने।
विरोध में कांग्रेस का धरना, एफआईआर की मांग
भाजयुमों के कार्यकर्ताओं के कांग्रेस कार्यालय पहुंचने के विरोध में कांग्रेस महानगर और जिला कमेटी ने धरना शुरू कर दिया। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में धरना कर रहे कांग्रेस का आरोप है कि भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के समीप पहुंचे और शीर्ष नेतृत्व के प्रति अभद्र व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने लगे। कहा कांग्रेस के लोग हाथों में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं।
एसीपी कोतवाली को लिखित तहरीर देकर नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा वीडियो फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निर्धारित की जाए।
धरना में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, प्रजानाथ शर्मा, संजीव सिंह, मयंक चौबे, चंचल शर्मा, ऋषभ पांडेय, गुलशन अंसारी, रमजान अली, असलम खान मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस पर जश्न में डूबी बागपत पुलिस, कोतवाली प्रभारी के साथ जमकर किए डांस