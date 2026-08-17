वाराणसी में वंदेमातरम् पाठ करने कांग्रेस ऑफिस पहुंचे भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमला, पानी और पत्थर फेंकने का आरोप

जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के दिल्ली स्थित कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदेमातम् का अपमान करने का भाजपा आरोप लगा रही है। आरोप है कि वंदेमातरम् के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गायन को रोकने का प्रयास किया।

इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता रविवार को कांग्रेस के महानगर कार्यालय मैदागिन पर वंदेमातरम् का पाठ करने पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय से वंदेमातरम् का पाठ कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया। भाजयुमो कार्यकर्ता कबीरचौरा पर इकट्ठा हुए। सभी भाजयुमो महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाल कर नारेबाजी करते हुए मैदागिन स्थित कांग्रेस के महानगर कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में जाने लगे। वहां पहले से तैनात पुलिस ने कार्यालय की सकरी सीढ़ी का गेट बंद कर दिया।

भाजयुमो कार्यकर्ता वहीं नुक्कड़ पर खड़े होकर वंदेमातरम् का पाठ और नारेबाजी करने लगे। सीढ़ियों पर कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में डंडे आदि लेकर मोर्चा ले लिए। महानगर अध्यक्ष का आरोप है कि जब हम लोग वहीं नीचे खड़े होकर वंदेमातरम् का गायन करने लगे। इसी दौरान प्रथम तल पर स्थित कांग्रेस कार्यालय से वंदेमातरम् का पाठ कर रहे कार्यकर्ताओं पर ऊपर से पानी फेंका जाने लगा। कुछ तेल जैसी चीज, कागज का गोला, पानी की बोतल और पत्थर से हमला किया गया।