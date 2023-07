Varanasi Airport: इस मामले में देश का पहला सरकारी एयरपोर्ट बना वाराणसी, लखनऊ में भी चल रहा है ट्रायल

Varanasi Airport यह सुविधा दिल्ली बेंगलुरु व मुंबई एयरपोर्ट पर पहले से है लेकिन उक्त सभी एयरपोर्ट निजी संस्था द्वारा संचालित होते हैं। प्रदेश में भी वाराणसी एयरपोर्ट फास्टैग सुविधा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट है। लखनऊ एयरपोर्ट पर अभी इस सुविधा का ट्रायल चल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एयरपोर्ट पर यह सुविधा सर्वप्रथम शुरू की गई है।

Varanasi Airport: इस मामले में देश का पहला सरकारी एयरपोर्ट बना वाराणसी

संवाद सहयोगी, वाराणसी :Varanasi Airport- सावन के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर वाराणसी एयरपोर्ट के पार्किंग में फास्टैग सुविधा का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) द्वारा संचालित देश का पहला एयरपोर्ट बन गया जहां अब फास्टैग से वाहनों का पार्किंग शुल्क कटेगा। हालांकि यह सुविधा दिल्ली, बेंगलुरु व मुंबई एयरपोर्ट पर पहले से है लेकिन उक्त सभी एयरपोर्ट निजी संस्था द्वारा संचालित होते हैं। प्रदेश में भी वाराणसी एयरपोर्ट फास्टैग सुविधा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट है। लखनऊ एयरपोर्ट पर अभी इस सुविधा का ट्रायल चल रहा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पार्क प्लस मिलकर सभी एयरपोर्ट पर फास्टैग से पार्किंग शुल्क लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एयरपोर्ट पर यह सुविधा सर्वप्रथम शुरू की गई है। सोमवार को दोपहर में पिंडरा के विधायक डा. अवधेश सिंह ने फीता काटकर इस सुविधा का शुभारंभ किया गया। एयरपोर्ट निदेशक अर्यमा सान्याल ने बताया कि फास्टैग द्वारा पार्किंग शुल्क लिए जाने वाला देश का यह पहला सरकारी एयरपोर्ट है। उद्घाटन में विशिष्ठ अतिथि सनबीम ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष दीपक मधोक व उनकी पत्नी भारती मधोक भी उपस्थित रहे। पार्किंग बूथ पर लग जाता था जाम इस सुविधा के शुरू होने से विमान यात्रियों के समय की बचत होगी। मैनुअली पार्किंग शुल्क लेने में काफी समय लग जाता था और पार्किंग बूथ के पास जाम लग जाता था, जिस कारण यात्रियों का काफी समय लग जाता था। आधे घंटे के लिए देने होंगे 20 रुपये वाराणसी एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क समय के हिसाब से लिया जाता है। 10 मिनट तक पार्किंग निश्शुल्क है। उसके बाद आधे घंटे तक बीस रुपये और उसके बाद चार्ज बढ़ता रहता है।

Edited By: Nitesh Srivastava