वाराणसी : सारनाथ में निकली बाबा विश्वनाथ की भव्य पालकी यात्रा, 501 पार्थिव शिवलिंगों का हुआ महाभिषेक
सावन के अंतिम सोमवार के बाद बाबा विश्वनाथ सपरिवार चंद्रमौलीश्वर स्वरूप में सारनाथ पहुंचे। पालकी यात्रा के बाद सारंगनाथ मंदिर में 501 पार्थिव शिवलिंगों का महाभिषेक किया गया।
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सावन के अंतिम सोमवार के बाद सारनाथ पहुंची बाबा विश्वनाथ की पालकी यात्रा।
बाबा विश्वनाथ चंद्रमौलीश्वर स्वरूप में सपरिवार अपने ससुराल सारनाथ पहुंचे।
सारंगनाथ मंदिर में 501 पार्थिव शिवलिंगों का महाभिषेक संपन्न हुआ।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन के अंतिम सोमवार के बाद मंगलवार को बाबा विश्वनाथ चंद्रमौलीश्वर के स्वरूप में सपरिवार अपने ससुराल सारनाथ पहुंचे तो पूरा क्षेत्र हर-हर महादेव से गूंज उठा, पालकी में महादेव की गोद में प्रथमेश और संग माता पार्वती विराजमान थीं।
सारनाथ के गंज इलाके के संकटमोचन मंदिर से 51 डमरुओं के निनाद के बीच पालकी यात्रा शुरू हुई, म्यूजियम मार्ग, श्रेयांशनाथ जन्मस्थली और मूलगंध कुटी विहार होते हुए यात्रा सारंगनाथ मंदिर पहुंची, जहां प्रदोष काल में बाबा को झूले पर विराजमान कर 501 पार्थिव शिवलिंगों का महाभिषेक किया गया।
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यह पालकी काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास टेढ़ी नीम से लाई गई थी, आयोजन में सुधीरानंद महाराज, संजीव रत्न मिश्र, विनोद शर्मा, दिलीप सिंह सहित अन्य श्रद्धालु शामिल रहे।