वाराणसी : सारनाथ में निकली बाबा विश्वनाथ की भव्य पालकी यात्रा, 501 पार्थिव शिवलिंगों का हुआ महाभिषेक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन के अंतिम सोमवार के बाद मंगलवार को बाबा विश्वनाथ चंद्रमौलीश्वर के स्वरूप में सपरिवार अपने ससुराल सारनाथ पहुंचे तो पूरा क्षेत्र हर-हर महादेव से गूंज उठा, पालकी में महादेव की गोद में प्रथमेश और संग माता पार्वती विराजमान थीं।

सारनाथ के गंज इलाके के संकटमोचन मंदिर से 51 डमरुओं के निनाद के बीच पालकी यात्रा शुरू हुई, म्यूजियम मार्ग, श्रेयांशनाथ जन्मस्थली और मूलगंध कुटी विहार होते हुए यात्रा सारंगनाथ मंदिर पहुंची, जहां प्रदोष काल में बाबा को झूले पर विराजमान कर 501 पार्थिव शिवलिंगों का महाभिषेक किया गया।