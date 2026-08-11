वाराणसी एयरपोर्ट का रनवे दो घंटे के लिए बंद, अहमदाबाद और नवी मुंबई की उड़ानें डायवर्ट, एयरपोर्ट पर यात्रियों की लगी लंबी कतारें

जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (बाबतपुर) पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब रनवे मेंटेनेश के चलते एयरपोर्ट का मुख्य रनवे दो घंटे के लिए बंद करना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा और विमान संचालन मानकों को ध्यान में रखते हुए हवाई यातायात अस्थायी रूप से बाधित रहा।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब एक बजे रनवे को दो घंटे के लिए बंद करना पड़ा ।इस अवधि के दौरान वाराणसी आने वाली कई उड़ानों को उनके गंतव्य से डायवर्ट करना पड़ा। विशेष रूप से अहमदाबाद और नवी मुंबई (मुंबई क्षेत्र) से वाराणसी आ रही विमान सेवाओं को नजदीकी वैकल्पिक हवाई अड्डों अयोध्या और लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया, इसके अलावा गाजियाबाद से आने वाली उड़ान रद्द कर दी गई। वहीं वाराणसी से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट विलंबित हुई है। इसके अलावा इसका असर अन्य उड़ानो पर भी पड़ा है। जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को हुई असुविधा

अचानक हुए इस बदलाव के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं और कई लोग अपनी उड़ानों के समय को लेकर असमंजस में नजर आए। एयरलाइंस कंपनियों के हेल्प डेस्क पर यात्रियों ने अपनी उड़ानों के नए समय और स्टेटस की जानकारी ली।

एयरपोर्ट प्राधिकरण और एयरलाइंस प्रबंधन स्थिति को सामान्य करने में जुटे हुए हैं। रनवे की स्थिति में सुधार होने के बाद विमानों की आवाजाही को धीरे-धीरे पुनः सुचारू किया जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले संबंधित एयरलाइंस से अपनी उड़ान की लाइव स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें।