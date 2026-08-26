एयरपोर्ट पर आया पान कारोबारी, शक होने पर की गई जांच तो बैग से निकली ऐसी चीज… उड़ गए सबके होश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को मुंबई से आए एक यात्री के पास दस लाख रुपये नकद मिला। पूछताछ के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने आयकर विभाग को जानकारी दी।

आयकर अधिकारियों ने यात्री से दस लाख रुपये के स्रोत की जानकारी ली। टीम की जांच चल रही है। बरामद नकदी का सोर्स पता नहीं चल पाया है। यात्री के अनुसार वह पान कारोबारी है और जमीन की खरीदारी के लिए यह रकम लेकर आ रहा था।

नवी मुंबई से अकासा एयरलाइस के विमान से बुधवार की सुबह 9.30 बजे सचिन सिंह निवासी करौंदीकला सुल्तानपुर एयरपोर्ट पर उतरे। जांच के दौरान उनके सामान में भारी मात्रा में नकदी मिली। गिनती करने पर रकम दस लाख रुपये निकला।

एयरपोर्ट के आगमन क्षेत्र में कार्यालय में उन्हें रोका गया और आयकर विभाग को भी सूचना दी गई। यहां आयकर अधिकारियों ने पूछताछ की। नकदी के स्रोत, नकदी लेकर यात्रा करने के कारण और रकम से संबंधित दस्तावेजों के बारे में जानकारी जुटाई।

यात्री ने अधिकारियों को बताया कि वह नवी मुंबई में पान का कारोबार करता है। जमीन खरीदने के लिए वह रुपये लेकर वाराणसी आया था। उधर, एयरपोर्ट पर जांच अधिकारियों के मुताबिक, नवी मुंबई एयरपोर्ट से रवाना होने के दौरान यात्री पर संदेह हुआ था। उसी आधार पर वाराणसी पहुंचने के बाद उसकी जांच की गई।