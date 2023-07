Varanasi Airport: यूपी में पहली बार एयरपोर्ट पर फास्टैग से कटेगा पार्किंग शुल्क, आज से शुरू होगा ट्रायल

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पार्किंग एरिया में फास्टैग युक्त बैरियर से शुक्ल कटेगा। बुधवार से इसका ट्रायल होगा। 10 जुलाई को पिंडरा विधायक डाक्टर अवधेश सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। पार्किंग में फास्टैग की सुविधा वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट होगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पार्क प्लस मिलकर देश के एयरपोर्ट पर फास्टैग से शुल्क लेने की तैयारी कर रहे हैं।

यूपी में पहली बार एयरपोर्ट पर फास्टैग से कटेगा पार्किंग शुल्क, आज से शुरू होगा ट्रायल

संवाद सहयोगी, बाबतपुर : वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पार्किंग एरिया में फास्टैग युक्त बैरियर से शुक्ल कटेगा। बुधवार से इसका ट्रायल होगा। 10 जुलाई को पिंडरा विधायक डाक्टर अवधेश सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। पार्किंग में फास्टैग की सुविधा वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट होगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पार्क प्लस मिलकर देश के एयरपोर्ट पर फास्टैग से शुल्क लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा शुरू हो रही है। एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सान्याल ने बताया कि यात्रियों व परिजनों के लिए पार्किंग एरिया में फास्टैग की सुविधा 10 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। इससे यात्रियों के समय के साथ होने वाली समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे लिया जाएगा शुल्क एयरपोर्ट पर प्रवेश करते समय कार पर लगे फास्टैग को स्कैन कर कार का नंबर और प्रवेश का समय दर्ज कर लिया जाएगा। उक्त कार के बाहर निकलने के समय के अनुसार चार्ज लिया जाएगा। एयरपोर्ट पर दस मिनट तक पिक अप ड्राप निश्शुल्क है। उसके बाद 20 रुपये प्रति वाहन शुल्क लिया जाता है। आधे घंटे से अधिक समय गुज़ारने पर 60 रुपये और दो घंटे से अधिक समय पर प्रति घंटे दस रुपये चार्ज बढ़ता रहता है।

