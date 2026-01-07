Fog In UP: वाराणसी में कोहरे का कहर, छह उड़ाने निरस्त होने से यात्री परेशान

जागरण संवाददाता बाबतपुर। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को घने कोहरे के कारण विमान संचालन प्रभावित रहा। सुबह 9 बजे तक दृश्यता घटकर मात्र 100 मीटर रह गई। इससे आगमन और प्रस्थान दोनों तरह की उड़ानों में भारी विलंब हुआ।

सुबह 11 बजे तक दृश्यता 300 मीटर तक थी। इस कारण करीब 12:00 बजे तक एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन लगभग ठप रहा। दोपहर 12:05 बजे अकासा एयर का बैंगलुरु से एयरपोर्ट पर उतरा।वही शाम को संचालित होने वाली छह उड़ानों को रद्द किया गया।



देरी से पहुंचने वाली प्रमुख उड़ानें