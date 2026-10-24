Varanasi Air Show 2026 LIVE : काशी में गंगा की लहरों पर वायु सेना का महाशौर्य, राफेल-सुखोई और तेजस की गर्जना से गूंज उठा आकाश

जागरण संवाददाता, वाराणसी : एयर शो देखने के लिए पास लेकर आए स्कूली बच्चों को शनिवार को नमो घाट तक पहुंचने के लिए दो से तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। चौकाघाट और लकड़ी मंडी के पास ही बसों को रोक दिए जाने से बच्चों को आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। गर्मी और उमस के बीच बच्चों को समूह में पैदल चलते देख लोगों ने यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए।

एक तरफ बच्चे और उनके साथ आए शिक्षक परेशान होते रहे, वहीं दूसरी तरफ बैरिकेडिंग के बीच से सरकारी गाड़ियां लगातार फर्राटा भरती रहीं। आम लोगों को बैरिकेडिंग पर रोककर कतारों में खड़ा किया जा रहा था। गर्मी में इंतजार कर रहे लोगों के पसीने छूट रहे थे, जबकि सरकारी गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता मिल रहा था। इस अंतर को देखकर बच्चों के मन में भी सवाल उठा कि जब पास होने के बावजूद उन्हें इतनी दूर पैदल चलना पड़ रहा है, तो फिर पास जारी करने का क्या मतलब है।

बच्चों के साथ आए लोगों का कहना था कि यदि पास होने के बावजूद बसों को कार्यक्रम स्थल के पास तक जाने की अनुमति नहीं मिलनी थी, तो इसकी जानकारी पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। इससे बच्चों को परेशानी से बचाया जा सकता था। एयर शो देखने की उत्सुकता लेकर पहुंचे बच्चों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में ही मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने यातायात व्यवस्था में आमजन और स्कूली बच्चों की सुविधा का भी ध्यान रखने की जरूरत बताई।