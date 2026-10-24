Varanasi Air Show 2026 LIVE : काशी में गंगा की लहरों पर वायु सेना का महाशौर्य, राफेल-सुखोई और तेजस की गर्जना से गूंज उठा आकाश
Varanasi Air Show 2026 LIVE Updates : वाराणसी में एयर शो के दूसरे दिन वायुसेना का शौर्य गंगा की लहरों पर नजर आ रहा है। जबकि दूर दूर तक घाटों पर लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। लाखों लोगों की भीड़ आयोजन में शामिल होने के लिए नमोघाट की ओर सुबह से ही पहुंचने लगी थी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi Air Show 2026, PM Modi Varanasi Visit Live काशी में वायु सेना के एयर शो के दूसरे दिन शनिवार को सुबह से ही गंगा घाटों पर एयर शो देखने वालों का हुजूम उमड़ने लगा था। 11 बजे के पूर्व ही सभी अपने स्थान सीढ़ियों पर कब्जा लिए और सभी की नजरें आसमान पर होने वाले विमानों के करतब पर टिक गईं।
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सुखोई के करतबों ने चौंकाया, आसमान में फार्मेशन बनाया
जागरण संवाददाता, वाराणसी: जैसे ही आसमान में सुखोई विमान ने तेज गड़गड़ाहट के बीच करतब दिखाने शुरू किया वैसे ही घाट पर लगे साउंड सिस्टम में हनुमान चालीसा के भजन के बीच लोग ताली बजाने लगे, मानो सुखोई जैसे एहसास कर रहा हो कि सुखोई विमान के भीतर पवनसुत की पूरी शक्तियां विराजमान हों जो संकट की हर घड़ी को पार करने की क्षमता रखता है। देश को इस अनोखे पल ने गौरव का भी एहसास कराया।
तेजस के तेज ने जीता दिल, गर्जना से गूंजा आकाश
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सुखोई और राफेल के बाद सुपर स्लो स्पीड पर तेजस ने उड़ान भरी। तेजस की स्पीड इस वक्त 200 किलोमीटर रही इसके पहले तेजस ने 4 रोल चार्ली उल्टी उड़ान जैसे एरोबिक करतब भी दिखाए। वहीं हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड निर्मित विश्व के सबसे छोटे फाइटर विमान तेजस को देखकर लोगों ने पहली बार काशी में तेजस के तेज का अनुभव किया।
अस्सी घाट तक विमानों का करतब जारी
जागरण संवाददाता, वाराणसी। अस्सी घाट तक से विमान और हेलीकाप्टरों का प्रदर्शन शुरू हो जा रहा है। इसके बाद नमो घाट के सामने से विमान तेजी से गुजर जाते हैं। विमानों के करतब हर घाट से साफ नजर आ रहे हैं मगर मुख्य प्रदर्शन ही नमो घाट पर किया जा रहा है। हालांकि 84 घाटों से आयोजन का नजारा साफ लिया जा सकता है। जबकि गंगा के सभी प्रमुख घाटों पर छतों से भी लोग अपने शहर के सबसे मेगा इवेंट का नजारा ले रहे हैं।
हर पल को मोबाइल में कैद करने की दिखी आतुरता
जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक और जहां आकाश में करतब दिखा रहे विमान पर पायलट की उंगलियों की पकड़ वहीं दूसरी ओर घाट पर बैठे लोग फोन के स्क्रीन पर उंगलियां लगाए मानो हर पल को अपने मोबाइल फोन में कैद करने को आतुर दिखे लोग। जबकि तेज धूप में स्क्रीन पर भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था लेकिन यह पल कैद करने के लिए हर कोई आतुर नजर आया।
सुखोई ने आसमान में भरी प्रलय मचा देने की हुंकार
जागरण संवाददाता, वाराणसी : आकाश की ओर तेज गति से गड़गड़ाहट के बीच हुंकार भर रहे सुखोई एमकेआई से जब निकले आग के गोले तो लोगों ने बजाई तालियां, तेज गड़गड़ाहट से करतब दिखा रहे सुखोई और राफेल ने मानो लोगों को यह एहसास कराया कि ऐसे ही नहीं हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना हैं।
गंगा के घाटों पर दर्शकों का उमड़ा हुजूम
जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरों पर मुख्य आयोजन भले की नमो घाट के सामने हो रहा हो लेकिन विमानों का आसमान में करतब अस्सी घाट के आसपास तक हो रहा है। इसकी वजह से विमानों की कलाबाजियां सभी प्रमुख गंगा घाटों पर नजर आ रही हैं। गंगा की लहरों पर भारतीय वायुसेना का शौर्य देखने के लिए काशी ही नहीं आसपास के जिलों के लोग भी गंगा घाट पर उमड़ पड़े हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस बलों की तैनाती घाटों पर करनी पड़ी है।
राफेल की गर्जना ने गौरव का कराया अहसास
जागरण संवाददाता, वाराणसी। आसमान दोपहर 12.15 बजे के करीब उस समय गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब फ्रांस की कंपनी राफेल के बनाए 4.5 जनरेशन वाले भारी भरकम विमान ने करतब दिखाया तो आसमान की ओर हर निगाह मुड़ गई। राफेल ने आसमान में चील की तरह गोता लगाया तो विमान के शोर से आसमान मानो एक बारगी दहल उठा। थोड़ी देर में राफेल की उड़ान थमी तो लोगों ने आपस में चर्चा भी राफेल के कौशल को लेकर शुरू कर दी। बताते चलें कि राफेल ने ही आसमान से मिसाइलें दाग कर पाकिस्तान के तमाम एयरबेस को तबाह कर दिया था।
नमो घाट पर छाया तिरंगे का वैभव, विमानों के करतब ने किया हैरान
जागरण संवाददाता, वाराणसी। आसमान में सुखोई एमकेआई का करतब देखकर लोग रोमांचित हो उठे। आकाश की ओर सीधे उड़ान भरते ही सुखोई का रूप हर कोई को रोमांचित कर रहा था। सुखोई के पश्चात वायु सेना के 5 हेलीकॉप्टर आकाश में करतब दिखाते हुए तिरंगा बनाए तो लोगों की तालिया की गड़गड़ाहट विमान की गड़गड़ाहट से मानो मैच करने लगी।
आसमान में छा गया तिरंगा का अप्रतिम वैभव
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में राजघाट पुल की ओर से नमो घाट की ओर आते पांच हेलीकाप्टरों से तिरंगा आसमान में छाया तो काशी के आसमान में देश का परचम हवा में लहराता नजर आया। हेलीकाप्टरों की गड़गड़ाहट के साथ ही तिरंगा फार्मेशन करने वाली पायलटों की टीम के शानदार प्रदर्शन को देशकर हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो उठा।
हेलीकाप्टर पायलट अंकिता ने सुनाया आयोजन का वृतांत
जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्क्वाड्रन लीडर अंकिता से दैनिक जागरण रिपोर्टर प्रकाश पांडेय ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह आयोजन काशी जैसे पौराणिक शहर में पहली बार हो रहा है। उन्होंने अपने हेलीकाप्टर के उड़ान को लेकर अपना अनुभव भी साझा किया। बताया कि शानदार मौका है हेलीकाप्टर उड़ाने का और काशी जैसे शहर में गंगा की लहरों पर प्रदर्शन का। उन्होने आयोजन की रूपरेखा भी साझा की और बताया कि सभी फाइटर पायलट पूरे उत्साह से आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं।
गंगा की लहरों पर कमांडोज ने दिखाया शौर्य
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जलयान पर सेना के कमांडो के उतरने का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक समान गति से जलयान और हेलीकाप्टर की तारतम्यता बनी रही और कमांडो के करतब देखकर दर्शक ताली बजाने को मजबूर हो गए। गंगा की लहरों पर जल थल और वायु सेना का शौर्य एक साथ नजर आया तो एयर शो में सैनिकों की गतिविधि भी देखकर असली युद्धाभ्यास सरीखा अहसास दर्शकों को हुआ।
नमोघाट पर एयरशो का आयोजन, पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नमोघाटपरएयरशोका आयोजन हो रहा है और पूरा शहर जाम की फांस में रहा। घंटों लोग जाम से जूझते नजर आए। हजारों लोग समय से दफ़्तर नहीं पहुंच पाए तो कई लोग निजी वाहन से मरीजों को हास्पिटल तक नहीं ले जाए पाए। विश्वविद्यालय व कोचिंग जाने वाले सैकड़ों युवा जाम में फंसे रहे। पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त रही। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर लोगों को रोके रखा। पुलिस आयुक्त की ओर से पुलिस को एयर शो में आने वाले के साथ अच्छे से व्यवहार का पाठ पढ़ाना भी जमीन पर नहीं दिखा। पुलिस पुराने अंदाज में लोगों पर सख्ती बरतती रही। बाहर से आने वाले लोगों के चार पहिया वाहन के लिए मुकम्मल पार्किंग की व्यवस्था नहीं दिखी।
नमो घाट पर वीआइपी तो अन्य घाटों पर उमड़ा शहर
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नमो घाट पर मुख्य आयोजन हो रहा है, आयोजन में वीआइवी और वीवीआइपी लोग शामिल हैं। एयर फोर्स और जिला प्रशासन की ओर से यहां के लिए पास जारी किया गया है। इसी जगह पर पीएम नरेन्द्र मोदी, सीएम योगी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रविवार को शामिल होंगे। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों का भी जमावड़ा होगा।
गंगा की लहरों पर जलयान और विमान एक साथ
जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरों पर विमानों के शौर्य के साथ ही जलयान पर भी हेलीकाप्टर से कमांडो के उतरने का अभ्यास चल रहा है। भारी जलयान के डेक पर कमांडो उतर कर अपनी दक्षता साबित कर रहे हैं। गंगा में जल थल और वायुसेना का साझा अभ्यास दर्शकों को रोमांचित कर रहा है। यह पहला मौका है जब काशी में गंगा की लहरों पर इतना भव्य आयोजन हो रहा है।
विमानों ने आसमान में बनाया तिरंगा तो गूंजी तालियां
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सूर्यकिरण विमानों के गुजरने के साथ ही आयोजन समय पर शुरू हो गया। आकाश में विमानों के गुजरने का दौर शुरू हुआ तो तिरंगा बनाकर दर्शकों की वाह वाही लूटी। वहीं हेलीकाप्टरों ने भी आकाश में शौर्य दिखाया।
गंगा के उस पार दर्शकों की भीड़ भी कम नहीं
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नमो घाट के सामने गंगा के उस पार भी चंदौली जिले में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही दर्शकों की भीड़ के बीच पुलिस बलों की भी उस तरफ तैनाती की गई है। हालांकि मुख्य आयोजन वाराणसी की ओर से ही हो रहा है। जबकि लोगों की भीड़ के बीच सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है।
नमो घाट पर सुरक्षा कड़ी, दूसरे घाटों पर उमड़ी भीड़
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नमो घाट को पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। यहां सिर्फ एयर फोर्स और जिला प्रशासन की ओर से जारी पास वाले ही लोग प्रवेश कर सकते हैं। जबकि अन्य दूसरे घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भाजपा विधायकों की ओर से जारी पास के सहारे भी कुछ लोग नमो घाट पर जाने की जिद पर आए तो उन्हें स्पष्ट किया गया कि नमो घाट के अलावा वह अन्य किसी भी घाट पर जाने को स्वतंत्र हैं। जबकि नमो घाट पर गंगा के सामने शो शुरू होने का इंतजार वीआइपी और वीवीआइपी करते नजर आए। वाहन पास होने के साथ ही तमाम लोगों को दूर वाहन खड़ा कर घाट तक आना पड़ रहा है।
पास लेकर भी पैदल चले बच्चे, सरकारी गाड़ियां भरती रहीं फर्राटा
जागरण संवाददाता, वाराणसी : एयर शो देखने के लिए पास लेकर आए स्कूली बच्चों को शनिवार को नमो घाट तक पहुंचने के लिए दो से तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। चौकाघाट और लकड़ी मंडी के पास ही बसों को रोक दिए जाने से बच्चों को आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। गर्मी और उमस के बीच बच्चों को समूह में पैदल चलते देख लोगों ने यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए।
एक तरफ बच्चे और उनके साथ आए शिक्षक परेशान होते रहे, वहीं दूसरी तरफ बैरिकेडिंग के बीच से सरकारी गाड़ियां लगातार फर्राटा भरती रहीं। आम लोगों को बैरिकेडिंग पर रोककर कतारों में खड़ा किया जा रहा था। गर्मी में इंतजार कर रहे लोगों के पसीने छूट रहे थे, जबकि सरकारी गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता मिल रहा था। इस अंतर को देखकर बच्चों के मन में भी सवाल उठा कि जब पास होने के बावजूद उन्हें इतनी दूर पैदल चलना पड़ रहा है, तो फिर पास जारी करने का क्या मतलब है।
बच्चों के साथ आए लोगों का कहना था कि यदि पास होने के बावजूद बसों को कार्यक्रम स्थल के पास तक जाने की अनुमति नहीं मिलनी थी, तो इसकी जानकारी पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। इससे बच्चों को परेशानी से बचाया जा सकता था। एयर शो देखने की उत्सुकता लेकर पहुंचे बच्चों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में ही मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने यातायात व्यवस्था में आमजन और स्कूली बच्चों की सुविधा का भी ध्यान रखने की जरूरत बताई।
गंगा घाटों की ओर उमड़ी दर्शकों की भीड़
सुबह नौ बजे के बाद से ही भीड़ गंगा घाटों की ओर बढ़ने लगी थी। लोगों का हुजूम विमानों के करतब देखने के लिए नमो घाट सहित राजघाट और खिड़किया घाट के और करीब जाना चाह रही थी ताकि वह जल्द से जल्द अपना स्थान कब्जा कर विमानों का आसमानी करतब अपने मोबाइल फोन में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर सके। सर्वाधिक भीड़ युवाओं की रही जो अपने शहर काशी के इस भव्य आयोजन से दुनिया को परिचित कराना चाह रही थी।