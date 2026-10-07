साइबर ठगी से निपटने की तैयारी, वाराणसी में 35 महिलाएं मास्टर ट्रेनर बनकर समूह की सदस्यों को सिखाएंगी बचाव के तरीके

राघवेन्द्र शुक्ल, वाराणसी। एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत 16 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं 1.9 लाख महिलाओं को साइबर ठगी से बचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं, 35 महिलाओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जा रहा। वह गांव में समूह की महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने का तरीका बताएंगी। इसके अलावा सांप सीढ़ी खेल के जरिए वित्तीय अनुशासन का भी पाठ पढ़ाएंगी। महिलाएं हर माह करोड़ों रुपये का बैंकिंग लेनदेन करती हैं और जानकारी के अभाव में उनके साइबर ठगों के झांसे में आने की ज्यादा संभावना रहती है।

विकास खंड में संकुल स्तर पर प्रशिक्षण सेंटर भी खुल चुके हैं। 35 महिलाएं संकुल स्तर पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण ले रही हैं। वह ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय साक्षरता कैंप लगाएंगी। रिवाल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि, जोखिम निवारण, आजीविका निधि के मद में दिए जाने वाले करोड़ों रुपये के वित्तीय अनुशासन की भी जानकारी देंगी।