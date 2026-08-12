वंदे भारत ट्रेन की बोगी में छत से टपक रहा पानी, यात्री बोले- अब रेल मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए

जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी में पानी लीकेज का मामला इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि, समय रहते ऑन बोर्ड स्टॉफ ने इस को दुरूस्त कर लिया। इस बीच रेलमंत्री पर एक यात्री के तंज ने खूब सुर्खियां बटोरी।

दरअसल, मंगलवार की शाम वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की एक बोगी में पानी का रिसाव हो रहा था। उसी बोगी में सवार यात्री मंगलेश त्रिपाठी ने इस नजारे को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ' एक्स ' के जरिए रेल मंत्री समेत अधिकृत पोर्टल को अवगत कराया।