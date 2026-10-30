जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय रेलवे की ओर से अब तक की सबसे शानदार वंदेभारत एक्‍सप्रेस को गत‍ि म‍िलने जा रही है। 31 अक्‍टूबर से वाराणसी से नई दिल्ली के बीच घोषित वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का समय सारिणी मंगलवार को रेल मंत्रालय की तरफ से जारी करने के साथ ही इसकी गत‍ि तय हो गई है। यह ट्रेन रात्रि 8.50 बजे वाराणसी जंक्शन से प्रस्थान करेगी। सप्ताह के छह दिन दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की कल्पना जल्द ही साकार होने वाली है। रेल मंत्रालय ने गाड़ी संख्या 27421/27422 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड के निदेशक (कोचिंग) संजय आर. नीलम द्वारा आदेश सभी क्षेत्रीय रेलवे को जारी कर दिया गया। ट्रेन में सुव‍िधाएं पूरी तरह व‍िमान सरीखी हैं और आपको अटेंडेंट को बुलाने के ल‍िए बस बटन दबाने भर की देर है। जबक‍ि वायलट की केब‍िन को व‍िमान पायलट की तरह से सुव‍िधाओं को द‍िया गया है।

जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में प्रारंभिक अनुरक्षण (मेंटेनेंस) कार्य वाराणसी जंक्शन पर किया जाएगा। जबकि सेकेंडरी नई दिल्ली स्टेशन पर ही कराई जाएगी। वहीं, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वाटरिंग का कार्य होगा। इसे 31 अक्टूबर को बनारस स्टेशन से रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव तीन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे इस दौरान मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।

समय सारिणी गाड़ी संख्या 27421 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस आगमन - प्रस्थान

वाराणसी ज.- 20:50

प्रयागराज - 22:35- 22:40

कानपुर सेंट्रल - 00:40- 00:45 अलीगढ़ - 03:55- 03:57

गाजियाबाद - 05:25- 05:27

नई दिल्ली - 06:10

वापसी में गाड़ी संख्या 27422 नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर आगमन - प्रस्थान

नई दिल्ली - 21:40

गाजियाबाद- 22:13- 22:15

अलीगढ़- 23:20- 23:22

कानपुर सेंट्रल- 02:45- 02:50

प्रयागराज- 05:05- 05:10

वाराणसी ज. - 07:10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लंबी दूरी की रात की यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 1. 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति: ट्रेन को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के अनुसार तैयार किया गया है।

2. कुल 16 कोच: ट्रेन में 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच होगा।

3. लगभग 823 यात्रियों की क्षमता: ट्रेन में एक बार में लगभग 823 यात्री यात्रा कर सकेंगे।

4. आरामदायक बर्थ: यात्रियों को आराम से सोने के लिए बेहतर कुशन वाली बर्थ दी गई हैं।

5. बेहतर सस्पेंशन: ट्रेन में नई तकनीक वाला सस्पेंशन लगाया गया है, जिससे यात्रा के दौरान झटके और शोर कम करने में मदद मिलेगी।

6. स्वचालित दरवाजे: ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलेंगे और बंद होंगे।

7. कवच सुरक्षा प्रणाली: ट्रेन में कवच प्रणाली लगाई गई है, जो ट्रेन की सुरक्षित आवाजाही में मदद करती है।

8. सीसीटीवी कैमरे: यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

9. आधुनिक अग्नि सुरक्षा: आग का पता लगाने और उसे बुझाने के लिए विशेष प्रणाली लगाई गई है।

10. आपातकालीन संपर्क सुविधा: किसी आपात स्थिति में यात्री ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट से संपर्क कर सकेंगे।

11. दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधा: दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है।

12. आधुनिक शौचालय: यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय बनाए गए हैं।

13. बेहतर साफ-सफाई: ट्रेन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

14. आधुनिक चालक कैब: लोको पायलट के लिए आधुनिक नियंत्रण उपकरण और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं।