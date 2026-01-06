सीनियर नेशनल वाॅलीबाल चैंपियनशिप में चला उप्र का विजय अभियान जारी, तीसरे दिन का लीग मुकाबला शुरू

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सीनियर नेशनल वालीबाल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की महिला और पुरुष टीम की जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को पुरुष टीम ने तेलंगाना को सीधे सेटों में हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। महिला टीम ने भी असम के खिलाफ अपना पहला लीग मैच आसानी से जीत लिया।

सिगरा स्थित डा. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हाल में उप्र की पुरुष टीम का मुकाबला तेलंगाना से हुआ। उप्र के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही तेलंगाना पर दबाव बना लिया और पहला सेट 25-15 से आसानी से जीता। दूसरे सेट में तेलंगाना ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जीत 25-19 से उप्र को मिली। तीसरा सेट 25-9 से जीतकर उन्होंने मुकाबला अपने नाम किया।

उप्र की महिला टीम ने एकतरफा मुकाबले में असम को 25-8, 25-7, 25-8 से हरा दिया।

पुरुष वर्ग में सर्विसेज ने लगभग ढाई घंटे तक चले बेहद रोमांचक मुकाबले में पंजाब को 23-25, 25-16, 26-28, 25-19, 15-10 से हराया।

छत्तीसगढ़ ने चंडीगढ़ को 25-21, 25-17, 25-22

असम ने पुडुचेरी को 25-14, 27-25, 19-25, 25-21

दिल्ली ने लद्दाख को 25-10, 25-11, 25-7

हिमाचल ने बंगाल को 25-21, 11-25, 25-18, 25-21 से हराया।

केरल के सामने पहली बार किसी सीनियर प्रतियोगिता में भाग ले रही दमन दीव की टीम थी।

अनुमान के अनुरूप केरल ने 25-5, 25-7, 25-11 से आसान जीत दर्ज की।

महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की टीम ने लद्दाख को 25-11, 25-3, 25-7 से हराकर प्रतियोगिता में दूसरी जीत हासिल की।

अपना पहला मैच हारने वाली बिहार की खिलाड़ियों ने दिल्ली को 25-13, 25-18, 25-20 से हराया।

आंध्र प्रदेश ने मणिपुर को 25-18, 25-16, 25-22

गुजरात ने उत्तराखंड को 25-19, 25-6, 25-20 को हराकर अपनी स्थिति मजबूत की। वाराणसी में चल रही सीनियर नेशनल वालीबाल चैंपियनशिप में तीसरे दिन मंगलवार को लीग मुकाबले शुरू हुए। कोर्ट संख्या दो पर तीसरे दिन का पहला मैच, महिला वर्ग में कर्नाटका और पंडुचेरी के बीच हुआ जिसमें कर्नाटका ने पंडुचेरी को 3-0(25-15,25-16,25-18) से हराया। शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके मैच की शुरुआत की। कोर्ट संख्या दो पर पंजाब और रेलवे का मैच चल रहा है।