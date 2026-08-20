सुब्रतो कप में उत्तर प्रदेश का दिखा दम, हिमाचल को 2-0 से हराया, अनु और काजल के गोल से मिली जीत
65वीं सुब्रतो कप मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 2-0 से पराजित किया। अनु और काजल विश्वकर्मा के गोलों की बदौलत उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।
HighLights
उत्तर प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को 2-0 से हराया।
अनु ने 25वें मिनट में पहला गोल कर बढ़त दिलाई।
काजल विश्वकर्मा ने 60वें मिनट में दूसरा गोल दागा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई दिल्ली में चल रही 65वीं सुब्रतो कप मुखर्जी 17 वर्षीय बालिका अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने बुधवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश को 2-0 से पराजित किया। मुकाबले की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया और लगातार हिमाचल की रक्षापंक्ति पर दबाव बनाए रखा।
पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। खेल के 25वें मिनट में अनु ने शानदार तालमेल के बीच गोल कर उत्तर प्रदेश को 1-0 की बढ़त दिलाई। बढ़त मिलने के बाद टीम ने रक्षापंक्ति को मजबूत रखते हुए हिमाचल को वापसी का मौका नहीं दिया। दूसरे हाफ में भी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों ने आक्रमण जारी रखा।
खेल के 60वें मिनट में काजल विश्वकर्मा ने बेहतरीन फिनिशिंग करते हुए दूसरा गोल दाग दिया। इसके बाद हिमाचल की टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की मजबूत रक्षापंक्ति के सामने उसकी एक नहीं चली। निर्धारित समय तक स्कोर 2-0 रहा और उत्तर प्रदेश ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की इस जीत से खिलाड़ियों और समर्थकों में उत्साह है।