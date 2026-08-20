जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई दिल्ली में चल रही 65वीं सुब्रतो कप मुखर्जी 17 वर्षीय बालिका अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने बुधवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश को 2-0 से पराजित किया। मुकाबले की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया और लगातार हिमाचल की रक्षापंक्ति पर दबाव बनाए रखा।

पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। खेल के 25वें मिनट में अनु ने शानदार तालमेल के बीच गोल कर उत्तर प्रदेश को 1-0 की बढ़त दिलाई। बढ़त मिलने के बाद टीम ने रक्षापंक्ति को मजबूत रखते हुए हिमाचल को वापसी का मौका नहीं दिया। दूसरे हाफ में भी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों ने आक्रमण जारी रखा।