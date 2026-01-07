वाराणसी में नेशनल वाॅलीबाल चैंपियनशिप में चौथे दिन उत्तर प्रदेश ने पंजाब को हराया
वाराणसी में चल रही सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के चौथे दिन उत्तर प्रदेश की महिला टीम ने पंजाब को 25-18, 25-18, 25-13 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में हो रही सीनियर नेशनल वाॅलीबाल चैंपियनशिप में चौथे दिन की शुरुआत महिला वर्ग में मेजबान उत्तर प्रदेश और मजबूत माने जाने वाली पंजाब की टीम से हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश ने पंजाब को 25-18,25-18,25-13 से हराया।
महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की यह लगातार तीसरी जीत है। वहीं कोर्ट संख्या एक पर पुरुष वर्ग में मध्यप्रदेश ने मणिपुर को 25-16,25-18,25-13 से हराया।
आज यह मुकाबले होंगे
पुरुष वर्ग
- मध्य प्रदेश बनाम मणिपुर
- गुजरात बनाम उत्तराखंड
- बिहार बनाम तेलंगाना
- ओडिशा बनाम आंध्र प्रदेश
- चंडीगढ़ बनाम पुडुचेरी
- असम बनाम दिल्ली
- छत्तीसगढ़ बनाम लद्दाख
- पश्चिम बंगाल बनाम दमन दीव
- केरल बनाम जम्मू-कश्मीर
- हिमाचल प्रदेश बनाम नागालैंड
- मध्य प्रदेश बनाम उत्तराखंड
- गुजरात बनाम महाराष्ट्र
- सर्विसेज बनाम तमिलनाडु
- राजस्थान बनाम हरियाणा
- बिहार बनाम आंध्र प्रदेश
- ओडीसा बनाम उत्तर प्रदेश
महिला वर्ग
- असम बनाम मणिपुर
- उत्तर प्रदेश बनाम पंजाब
- गुजरात बनाम पुडुचेरी
- कर्नाटक बनाम उत्तराखंड
- दिल्ली बनाम मध्य प्रदेश
- तेलंगाना बनाम बिहार
- तमिलनाडु बनाम महाराष्ट्र
- झारखंड बनाम छत्तीसगढ़
- रेलवे बनाम पश्चिम बंगाल
- हरियाणा बनाम हिमाचल प्रदेश
- केरल बनाम राजस्थान
- उत्तर प्रदेश बनाम आंध्र प्रदेश
- पंजाब बनाम असम
