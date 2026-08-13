देश भर में सर्वाधिक पर्यटक आ रहे यूपी में, उसमें भी काशी का स्थान शीर्ष पर, आंकड़ों ने चौंकाया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश में अब सर्वाधिक घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। विशेष रूप से काशी में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद से यहां पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है।

बाबा धाम और मां गंगा की लहरों पर नौकायन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अक्टूबर में नए बने नमो घाट पर एयर शो का आयोजन भी होने जा रहा है, जिससे यहां और भी अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। अकेले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन एक लाख से अधिक भक्त आते हैं।

गोवा और पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए काशी ने सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है। इसके साथ ही मथुरा, अयोध्या और आगरा में भी पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। काशी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या का एक प्रमुख कारण काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन भी हैं, जो दक्षिण भारत के पर्यटकों को काशी की ओर आकर्षित कर रहे हैं। विभिन्न धार्मिक आयोजनों और देव दीपावली जैसे बड़े आयोजनों के चलते देशभर के पर्यटकों का काशी से जुड़ाव बढ़ रहा है।

भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या के अनुसार शीर्ष 10 राज्यों की सूची इस प्रकार है 1. उत्तर प्रदेश - 646.8 मिलियन

2. तमिलनाडु - 306.8 मिलियन

3. कर्नाटक - 304.6 मिलियन

4. आंध्र प्रदेश - 290.3 मिलियन

5. राजस्थान - 230.1 मिलियन

6. महाराष्ट्र - 189.4 मिलियन

7. पश्चिम बंगाल - 184.5 मिलियन

8. गुजरात - 184.0 मिलियन

9. मध्य प्रदेश - 133.2 मिलियन

10. हिमाचल प्रदेश - 18.0 मिलियन

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इस प्रकार, उत्तर प्रदेश न केवल घरेलू पर्यटन में अग्रणी है, बल्कि काशी ने विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण और अन्य आयोजनों ने इस क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया है।

इस बढ़ती हुई पर्यटक संख्या से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि काशी की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। काशी का यह विकास न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है।