वाराणसी में समोसे ने करा दिया बवाल, ठंडे समोसे से बिगड़ा मिजाज तो पांच लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
वाराणसी के जाल्हूपुर बाजार में ठंडे समोसे को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट और चोरी की घटना हुई। चौबेपुर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
HighLights
जाल्हूपुर बाजार में समोसे पर विवाद, फिर मारपीट।
पीड़ित से सोने की चेन और नकदी की चोरी।
चौबेपुर पुलिस ने पांच आरोपियों पर दर्ज किया केस।
जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। जाल्हूपुर बाजार में एक मिठाई की दुकान पर समोसा ठंडा होने की शिकायत करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद के बाद हुई कहासुनी के चलते मारपीट और चोरी के आरोप में चौबेपुर पुलिस ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़ित शिवशंकर सिंह की तहरीर पर गुप्तेश्वर सिंह, सोमेश्वर सिंह उर्फ राजू, अभिषेक सिंह, छोटू सिंह और दीपनाथ सिंह उर्फ डीए सिंह को आरोपित बनाया गया है।पीड़ित के अनुसार, जब उन्होंने दुकान पर समोसा गर्म करने के लिए कहा, तो दुकानदार से उनकी बहस हो गई।
इसके बाद कुछ समय बाद दुकान संचालक और अन्य लोग वहां पहुंचे और शिवशंकर सिंह के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान उनके हाथ का अंगूठा मरोड़कर चोट पहुंचाने का भी आरोप है।
शिवशंकर सिंह ने बताया कि मारपीट के दौरान उनके गले में पहनी लगभग दो भर वजन की सोने की चेन और पैंट की जेब में रखे 19,570 रुपये छीन लिए गए। जब उन्होंने शोर मचाया, तो आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपित वहां से भाग गए।
घटना के बाद पीड़ित ने चौबेपुर पुलिस को तहरीर दी और चिकित्सकीय परीक्षण कराया। इसके साथ ही उन्होंने उच्चाधिकारियों को कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया। चौबेपुर पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।