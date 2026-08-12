UP Monsoon Alert: 13 अगस्त से बदलेगा मौसम, पूर्वांचल से पूरे प्रदेश में पहुंचेगा बारिश का दौर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। (UP Weather Update) मानसूनी गतिविधियों को लेकर मौसम विभाग ने राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है। 12 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश (UP Weather Forecast) में हल्की कमी बनी रहेगी लेकिन 13 अगस्त से एक बार फिर पूर्वांचल के रास्ते पूरे प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। इसके प्रभाव से विभिन्न इलाकों में झमाझम और भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।

वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र और ट्रफ लाइन के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण केवल पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के मध्यवर्ती और पूर्वी इलाकों में बारिश (UP Monsoon) सुस्त पड़ी हुई है। हालांकि, 12 अगस्त तक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती परिसंचरण निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में सक्रिय होने जा रहा है।