UP Monsoon Alert: 13 अगस्त से बदलेगा मौसम, पूर्वांचल से पूरे प्रदेश में पहुंचेगा बारिश का दौर
UP Weather Forecast: मौसम विभाग के अनुसार, 12 अगस्त तक बारिश में कमी रहेगी, लेकिन 13 अगस्त से पूर्वांचल के रास्ते पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से ...और पढ़ें
HighLights
12 अगस्त तक बारिश में हल्की कमी बनी रहेगी।
13 अगस्त से पूर्वांचल में मानसून फिर सक्रिय होगा।
पूरे प्रदेश में भारी बारिश की प्रबल संभावना है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। (UP Weather Update) मानसूनी गतिविधियों को लेकर मौसम विभाग ने राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है। 12 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश (UP Weather Forecast) में हल्की कमी बनी रहेगी लेकिन 13 अगस्त से एक बार फिर पूर्वांचल के रास्ते पूरे प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। इसके प्रभाव से विभिन्न इलाकों में झमाझम और भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र और ट्रफ लाइन के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण केवल पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के मध्यवर्ती और पूर्वी इलाकों में बारिश (UP Monsoon) सुस्त पड़ी हुई है। हालांकि, 12 अगस्त तक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती परिसंचरण निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में सक्रिय होने जा रहा है।
यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके चलते 13 अगस्त से पूर्वांचल में मानसून पुनः सक्रिय होगा। बारिश का यह दौर धीरे-धीरे प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी हिस्सों तक फैलेगा।
आने वाले दिनों में राज्य के अलग-अलग जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। मानसून के पुन: सक्रिय होने से जहां उमस और गर्मी का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलेगी, वहीं फसलों (विशेषकर धान की खेती) के लिए यह बारिश संजीवनी का काम करेगी।