सुब्रतो कप मुखर्जी फुटबाल प्रतियोगिता में गोवा की मजबूत टीम को रोककर यूपी ने खेला गोलरहित ड्रॉ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। 65वीं अंतरराष्ट्रीय सुब्रतो कप मुखर्जी फुटबाल प्रतियोगिता में बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश की अंडर-17 बालिका टीम ने मजबूत गोवा की टीम को गोलरहित बराबरी पर रोक दिया। नई दिल्ली में खेले गए मुकाबले की शुरुआत सुबह आठ बजे हुई। सीटी बजते ही गोवा की टीम ने आक्रामक तेवर दिखाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों ने भी मैदान पर डटकर मुकाबला किया।

पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक-दूसरे के गोलपोस्ट पर दबाव बनाया। गोवा के आक्रमण को यूपी की रक्षापंक्ति ने लगातार नाकाम किया। गोलकीपर खुशबू ने कई मौकों पर गोल बचाए। रिया, पटेल, प्रिया, साक्षी और अनु ने भी अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी। मध्यांतर तक दोनों टीमें गोल के लिए जूझती रहीं, लेकिन स्कोर 0-0 ही रहा।

दूसरे हाफ में मुकाबला और तेज हुआ। गोवा ने लगातार हमले किए तो यूपी ने भी पलटवार कर गोल के मौके बनाए। यूपी की ओर से दो-तीन अच्छे अवसर आए, लेकिन खिलाड़ी उन्हें गोल में नहीं बदल सकीं। अंतिम मिनटों में भी दोनों टीमों ने बढ़त बनाने की कोशिश की, मगर मजबूत डिफेंस और गोलकीपरों के शानदार प्रदर्शन के कारण कोई गोल नहीं हुआ।