सुब्रतो कप मुखर्जी फुटबाल प्रतियोगिता में गोवा की मजबूत टीम को रोककर यूपी ने खेला गोलरहित ड्रॉ
यूपी की अंडर-17 बालिका टीम ने 65वीं अंतरराष्ट्रीय सुब्रतो कप मुखर्जी फुटबाल प्रतियोगिता में मजबूत गोवा टीम को गोलरहित ड्रॉ पर रोक दिया। नई दिल्ली में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें यूपी की गोलकीपर खुशबू ने कई गोल बचाए।
HighLights
यूपी की अंडर-17 बालिका टीम ने गोवा को गोलरहित ड्रॉ पर रोका।
65वीं सुब्रतो कप मुखर्जी फुटबाल प्रतियोगिता में दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला।
यूपी की गोलकीपर खुशबू ने कई महत्वपूर्ण गोल बचाकर टीम को मजबूती दी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। 65वीं अंतरराष्ट्रीय सुब्रतो कप मुखर्जी फुटबाल प्रतियोगिता में बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश की अंडर-17 बालिका टीम ने मजबूत गोवा की टीम को गोलरहित बराबरी पर रोक दिया। नई दिल्ली में खेले गए मुकाबले की शुरुआत सुबह आठ बजे हुई। सीटी बजते ही गोवा की टीम ने आक्रामक तेवर दिखाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों ने भी मैदान पर डटकर मुकाबला किया।
पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक-दूसरे के गोलपोस्ट पर दबाव बनाया। गोवा के आक्रमण को यूपी की रक्षापंक्ति ने लगातार नाकाम किया। गोलकीपर खुशबू ने कई मौकों पर गोल बचाए। रिया, पटेल, प्रिया, साक्षी और अनु ने भी अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी। मध्यांतर तक दोनों टीमें गोल के लिए जूझती रहीं, लेकिन स्कोर 0-0 ही रहा।
दूसरे हाफ में मुकाबला और तेज हुआ। गोवा ने लगातार हमले किए तो यूपी ने भी पलटवार कर गोल के मौके बनाए। यूपी की ओर से दो-तीन अच्छे अवसर आए, लेकिन खिलाड़ी उन्हें गोल में नहीं बदल सकीं। अंतिम मिनटों में भी दोनों टीमों ने बढ़त बनाने की कोशिश की, मगर मजबूत डिफेंस और गोलकीपरों के शानदार प्रदर्शन के कारण कोई गोल नहीं हुआ।
निर्धारित समय की समाप्ति पर मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। टीम के कोच एवं भारत सेवा समाज इंटर कालेज, वाराणसी के शारीरिक शिक्षक गोपाल प्रसाद ने बताया कि मजबूत गोवा टीम के खिलाफ खिलाड़ियों ने अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ खेला। अब यूपी टीम का अगला मुकाबला गुरुवार सुबह आठ बजे सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश से होगा। टीम की नजर इस मुकाबले में जीत के साथ अगले चरण की राह मजबूत करने पर रहेगी।