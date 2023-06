प्यार चढ़ा परवान तो मंदिर में कर ली शादी, अब प्रेमी कर रहा शादी से इनकार, थाने पहुंची प्रेमिका ने किया हंगामा

प्यार का भूत जब इंसान चढ़ जाए तो वह कुछ भी कर गुजरने से गुरेज नहीं करता। यूपी के वाराणसी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां एक युवक के प्यार में पड़ी युवती अपने प्रेमी से शादी करने के लिए पुलिस की शरण में जा पहुंची। प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी युवती को समझाने का घंटों प्रयास चलता रहा लेकिन बात नहीं बनी।

मिर्जामुराद, जागरण टीम: प्यार का भूत जब इंसान चढ़ जाए तो वह कुछ भी कर गुजरने से गुरेज नहीं करता। यूपी के वाराणसी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां एक युवक के प्यार में पड़ी युवती अपने प्रेमी से शादी करने के लिए पुलिस की शरण में जा पहुंची। मामला वाराणसी के मिर्जामुराद थाने का है। यहां प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी युवती को समझाने का घंटों प्रयास चलता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि, पुलिस ने उसे जौनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कर लौटा दिया। जानकारी के मुताबिक, युवती जौनपुर जिले के सितम सराय क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। युवक मिर्जामुराद के चक्रपानपुर गांव का रहने वाला है। युवती के गांव में युवक की मौसी का घर है, जहां वह एक साल पहले एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। यहीं पर उसकी युवती से मुलाकात हो गई और दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा। धूमधाम से शादी करने का वादा किया युवती का कहना है कि दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग के दौरान युवक ने उससे मंदिर में शादी भी है और धूमधाम से शादी करने का वादा किया है। युवती ने बताया कि उसके प्रेमी ने उसे मोबाइल भी गिफ्ट किया है, लेकिन हाल ही में उन दोनों की किसी बात पर लड़ाई हो गई, जिसके बाद प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, युवती जौनपुर से वाराणसी युवक के गांव चक्रपानपुर आ गई और हंगामा करते हुए मिर्जामुराद थाने पर पहुंच गई। यहां दोनों पक्षों में घंटों पंचायत हुई, लेकिन युवती शादी की जिद पर अड़ी रही। अंततः पुलिस ने युवती को जौनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कह भेज दिया।

