रांची में खराब मौसम से दो विमान वाराणसी डायवर्ट, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी पहुंचे

जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। रांची एयरपोर्ट पर शुक्रवार को खराब मौसम के कारण पुणे और दिल्ली से रांची जा रहे इंडिगो के दो विमानों को वाराणसी एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट करना पड़ा। विमान के पायलटों ने रांची में मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया। एटीसी से अनुमति मिलने के बाद दोनों विमानों को वाराणसी की ओर डायवर्ट किया गया, जहां दोनों ने सुरक्षित लैंडिंग की।

इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 6484 पुणे से रांची के लिए रवाना हुई थी। रांची में खराब मौसम के कारण विमान को वाराणसी डायवर्ट किया गया। विमान सुबह करीब 9:15 बजे 163 यात्रियों और सात क्रू सदस्यों के साथ वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान से उतारकर उनका सामान उपलब्ध कराया गया। एयरलाइन की ओर से यात्रियों की जरूरत के अनुसार आगे की यात्रा के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट अथवा अन्य परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।

इसी तरह इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 6370 दिल्ली से रांची के लिए संचालित हो रही थी। खराब मौसम के चलते इसे भी वाराणसी डायवर्ट किया गया। विमान सुबह करीब 10:16 बजे 216 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों के साथ वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंचा। विमान को बे नंबर एक पर पार्क किया गया।

इस विमान में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा भी सवार थे। करीब 12:40 बजे विमान वाराणसी से रांची के लिए रवाना हुआ। विमान में सवार 216 यात्रियों में से 64 यात्रियों ने वाराणसी में ही उतरने का विकल्प चुना, जबकि शेष यात्री विमान से रांची के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर दोनों विमानों के यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। एयरलाइन की ओर से यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए उनके गंतव्य और आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

पुणे के विमान में मौजूद थी डेड बॉडी,नहीं पहुंच सका शव रांची

पुणे से रांची जाने वाले विमान से एक डेड बॉडी भी मौजूद थी जिसे रांची पहुंचाना था लेकिन रांची में ख़राब मौसम के कारण विमान को वाराणसी डायवर्ट करना पड़ा। विमान में सवार यात्रियों को सड़क मार्ग से रांची रवाना किया गया जबकि शव अभी भी विमान मौजूद है विमान अब वापस पुणे जाएगा और पुणे से अगले दिन रांची पहुंचेगा।