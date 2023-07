दुष्कर्म के ही एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने लंका थाना क्षेत्र के नगवां निवासी मिठ्ठू मलिक को दस साल के सश्रम कारावास एवं 18 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाई सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

Your browser does not support the audio element.

वाराणसी, जागरण संवाददाता। किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों सुरेन्द्र पटेल और श्रवण कुमार बंकू को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुरेन्द्र को एक लाख दस हजार और श्रवण को एक लाख का जुर्माना की सजा दिया है। जुर्माना देने पर अदालत ने 80 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। डरा-धमकाकर एक सप्‍ताह तक क‍िया दुष्‍कर्म अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार तीन अगस्त 2015 को कपसेठी थाना क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि जनवरी महीने में पत्नी के इलाज के लिए आठ दिन तक अस्पताल में था। उसकी नाबालिग बेटी को घर में अकेला देखकर कपसेठी क्षेत्र का सुरेन्द्र पटेल अपने साथी श्रवण कुमार के साथ उसके घर आता था। चाकू से भयभीत कर एक सप्ताह तक बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने डर की वजह से यह बात किसी को नहीं बताई। कुछ समय बाद जब वह बीमार हुई तब उसने घटना की जानकारी दी। अदालत में पीड़िता के कलमबंद बयान दर्ज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही पीड़िता का मेडिकल और अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराया। सुरेंद्र पटेल आठ साल से जेल में बंद है। दुष्कर्म के ही एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने लंका थाना क्षेत्र के नगवां निवासी मिठ्ठू मलिक को दस साल के सश्रम कारावास एवं 18 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना देने पर अदालत ने आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा। इस मामले में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

Edited By: Vinay Saxena