नमो घाट पर सीएनजी नावों की आई शामत, तीन साल पर जिन सिलेंडरों की हाइड्रो टेस्टिंग नहीं, उनमें नहीं भरी जाएगी सीएनजी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नमो घाट पर चलने वाली सीएनजी नावों के सिलेंडरों की हाइड्रो टेस्टिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। तीन साल पूरे होने के बाद जिन सिलेंडरों की हाइड्रो टेस्टिंग नहीं होगी, उनमें सीएनजी नहीं भरी जाएगी। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) वाराणसी ने इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है।

अब आम नाव मालिकों और चालकों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करने की तैयारी है। गंगा में कुल करीब 1500 नावें चलती हैं, जिनमें सीएनजी चालित नावें लगभग 800 हैं। नमो घाट गंगा नदी पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण घाट है।