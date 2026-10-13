जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। बाबतपुर-जौनपुर मार्ग (एनएच-31) पर एयरपोर्ट टनल निर्माण कार्य के चलते यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। निर्माण कार्य के सुचारू संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग के एक हिस्से को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

निर्माण कार्य के दौरान वाहनों का आना-जाना केवल एक ही लेन से सुनिश्चित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भागीरथी पेट्रोल पंप से लेकर 'द विलेज रिजॉर्ट' तक लगभग एक किलोमीटर के दायरे में पूर्वी दिशा की लेन को पूरी तरह बंद किया जाएगा। यह डायवर्जन और यातायात व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक टनल निर्माण का पूरा कार्य समाप्त नहीं हो जाता।