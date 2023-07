Tomato Price Hike: वाराणसी में आज से 80 रुपये किलो मिलेगा टमाटर, प्रति व्यक्ति को कितना मिलेगा जानिए

पहड़िया मंडी से सोमवार की सुबह भी दर्जनों गाड़ियां टमाटर लेकर शहर के लिए निकलीं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) के माध्यम से रियायती दर पर उपलब्ध टमाटर को 80 रुपये प्रति किलो बेचा गया। शहर में गुरुधाम कालोनी लंका सुंदरपुर पांडेयपुर भोजूबीर शिवपुर लालपुर आशापुर सारनाथ पुलिस लाइन सिगरा महमूरगंज मंडुआडीह मलदहिया बीएचयू अस्सी सहित 18 केंद्रों पर टमाटर बेचा गया।

वाराणसी संवाद सहयोगी। पहड़िया मंडी से सोमवार की सुबह भी दर्जनों गाड़ियां टमाटर लेकर शहर के लिए निकलीं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) के माध्यम से रियायती दर पर उपलब्ध टमाटर को 80 रुपये प्रति किलो बेचा गया। हालांकि जल्द ही टमाटर का दाम और घटने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर में गुरुधाम कालोनी, लंका, सुंदरपुर, पांडेयपुर, भोजूबीर, शिवपुर, लालपुर, आशापुर, सारनाथ, पुलिस लाइन, सिगरा, महमूरगंज, मंडुआडीह, मलदहिया, बीएचयू, अस्सी सहित 18 केंद्रों पर टमाटर बेचा गया। प्रति व्यक्ति आधा किलो से लेकर ढाई किलो तक टमाटर दिया गया। एनसीसीएफ के मैनेजर राजेश कुमार और विजय कुमार सिंह ने बताया कि नासिक से आया 21 टन टमाटर खत्म हो गया है। वहीं दूसरी गाड़ी सोमवार की रात्रि तक 21 टन टमाटर लेकर पहड़िया मंडी में आ जाएगी। जिसे मंगलवार को पुनः उसी तरह से 18 केंद्रों पर बेचा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो टमाटर का भाव और भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

