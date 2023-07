Tomato Price: यूपी के इस जिले में बिक रहा सबसे सस्ता टमाटर, कीमत 60 रुपये किलो; जानें अन्य सब्जियों का रेट

टमाटर की कीमत 110 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इससे राहत दिलाने के लिए पहड़िया मंडी में सोमवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर का वितरण किया जाएगा। यहां एक व्यक्ति को एक दिन में एक ही किलो टमाटर दिया जाएगा। मंडी के सचिव देवेंद्र ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार ऐसा निर्णय लिया गया है।

यूपी के इस जिले में बिक रहा सबसे सस्ता टमाटर, कीमत 60 रुपये किलो; जानें अन्य सब्जियों का रेट

संवाद सहयोगी, वाराणसी : टमाटर की कीमत 110 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इससे राहत दिलाने के लिए पहड़िया मंडी में सोमवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर का वितरण किया जाएगा। यहां एक व्यक्ति को एक दिन में एक ही किलो टमाटर दिया जाएगा। मंडी के सचिव देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार ऐसा निर्णय लिया गया है। वितरण अगली सूचना तक जारी रहेगा। आलू-प्याज ने संभाला मोर्चा बाजार में महंगी सब्जियां भले ही अपना रंग दिखा रही हैं, लेकिन आलू और प्याज के स्थिर भाव से बढ़ती कीमतों का असर बहुत व्यापक नहीं हो पा रहा। सब्जियों के व्यापारी ओम प्रकाश सोनकर, भोला जायसवाल, विक्की गुप्ता और दिलीप कुमार बताते हैं कि सब्जियों के भाव में अब गिरावट देखने को मिल रही है। टमाटर भी नीचे आ रहा है। लेकिन आलू का भाव स्थिर रहने से लोगों को शुरू से ही राहत मिलती रही। इस समय पहड़िया थोक मंडी में सफेद आलू 1000 से लेकर 1150 रुपये प्रति क्विंटल और लाल आलू 1300 से 1350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। इसी तरह प्याज 1600 से लेकर 1800 रुपया प्रति क्विंटल है। लहसुन का थोक रेट 700 से लेकर 900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अदरक 2000 से 2200 रुपया प्रति क्विंटल बिका। सब्जियों के फुटकर दाम टमाटर 110 रुपये किलो, धनिया ₹230 किलो, मिर्च ₹90 किलो, कोहड़ा ₹30 किलो, पालक ₹50 किलो, लौकी ₹30 किलो, नेनुआ ₹50 किलो, बोड़ा ₹70 किलो, परवल ₹90 किलो, करैला ₹60 किलो, भंटा ₹50 किलो, शिमला मिर्च ₹90 किलो, खीरा ₹40 किलो, भिंडी ₹40 किलो, कुनुरू 40 किलो, अदरक ₹260 किलो, चुकंदर ₹50 किलो, नींबू ₹10 में 5 पीस, फूलगोभी 50 रुपये पीस, पत्ता गोभी 35 रुपये पीस बिक रही है।

