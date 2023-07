Varanasi: 2 घंटे में ही खत्म हो गया 60 रुपये किलो वाला टमाटर, निराश होकर वापस लौटे ग्राहक

टमाटर की कीमत 110 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। लोगों को राहत दिलाने के लिए पहड़िया मंडी के सचिव ने इसकी व्यवस्था की थी। उनका दावा था कि सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक 60 रुपये प्रति किलो टमाटर का वितरण किया जाएगा लेकिन तीन कैरेट ही टमाटर उपलब्ध हो पाया जो दो घंटे में ही खत्म हो गया। इस दौरान प्रति व्यक्ति एक-एक किलो टमाटर दिया गया।

Varanasi: 2 घंटे में ही खत्म हो गया 60 रुपये किलो वाला टमाटर

संवाद सहयोगी, वाराणसी : पहड़िया मंडी स्थित गेट नंबर एक पर सोमवार की सुबह 10 बजे से 60 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर बेचना शुरू हुआ जो 12 बजे से पहले ही खत्म हो गया। मालूम हो कि टमाटर की कीमत 110 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ऐसे में लोगों को राहत दिलाने के लिए पहड़िया मंडी के सचिव ने इसकी व्यवस्था की थी। उनका दावा था कि सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक 60 रुपये प्रति किलो टमाटर का वितरण किया जाएगा लेकिन तीन कैरेट ही टमाटर उपलब्ध हो पाया जो दो घंटे में ही खत्म हो गया। इस दौरान प्रति व्यक्ति एक-एक किलो टमाटर दिया गया। ऐसे में कुल 60 लोगों में ही टमाटर वितरित किया जा सका। उसके बाद आने वाले लोग निराश होकर लौटने लगे। हालांकि भीड़ और भगदड़ की स्थिति नहीं रही। लोग आते गए और टमाटर लेकर वापस होते गए। टमाटर जल्दी खत्म हो जाने के संबंध में मंडी के सचिव देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि मंगलवार के लिए जादा टमाटर की व्यवस्था कर ली गई है। जो दोपहर दो बजे तक बटता रहेगा। किसी को लौटना नहीं पड़ेगा।

Edited By: Nitesh Srivastava