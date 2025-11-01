वाराणसी जिला कारागार में अब टोकन के जरिए बंदियों तक पहुंचेगा सामान

राकेश श्रीवास्तव, जागरण, वाराणसी। जिला कारागार प्रशासन ने बंदियों की सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ा कदम उठाया है। बंदियों तक पहुंचने वाले उनके मुलाकातियों द्वारा दिए सामान टोकन नंबर के जरिए भेजे जाएंगे। रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए जिला कारागार प्रशासन ने टोकन नंबर और उन्हीं नंबरों वाले अलग-अलग 150 झोले तैयार कराए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस व्यवस्था के लागू होने से जेल में तमंचा, पिस्टल व कारतूस आदि का चोरी-छिपे पहुंचाना मुश्किल होगा। पूर्व में मुलाकाती झोला आदि में सामान लेकर जेल में पहुंचते थे, जहां चेकिंग के बाद उन्हें बंदियों तक भेजा जाता था। व्यवस्था में बदलाव : जेल प्रशासन ने विभिन्न नंबरों वाले 150 झोले और टोकन बनवाए हैं।

जेल में निरुद्ध बंदियों के स्वजन द्वारा लाए सामान का मिलान कराकर जेल के जिस नंबर के झोले में रखा जाएगा, उसी नंबर का टोकन मुलाकाती को दिया जाएगा। मुलाकाती टोकन बंदी को देगा, जिसे दिखाकर वह अपना सामान प्राप्त कर सकेगा।

इसलिए पड़ी जरूरत वर्ष 2024 में 18 अगस्त को जिला जेल में पति से मिलने पहुंची महिला के बैग में कारतूस मिला था। जेल प्रशासन की सूचना पर पहुंची लालपुर पांडेयपुर पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में ले लिया था। उसने बचाव में कई बातें बताईं, लेकिन मामला जेल सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।