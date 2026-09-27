जागरण संवाददाता, वाराणसी। र‍वि‍वार का द‍िन और बैंकों में कामकाज आम द‍िनों की तरह ही जारी रहा, दरअसर पूरी कवायद है बैंकों के आगामी तीन द‍ि‍नों की बंदी का। उसके पूर्व रव‍िवार को बैंकों में आम द‍िनों की तरह कामकाज हुआ और ग्राहकों ने भी अवकाश के द‍िन का फायदा उठाते हुए बैंकों का रुख कर अपने जरूरी काम न‍िपटाए, हालांक‍ि आगे तीन द‍िनों की बंदी तो है लेक‍िन बैंकों की आनलाइन सुव‍िधाएं 24 घंटे उपलब्‍ध रहेंगे।

28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खुली रहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के निर्देश के क्रम में बैंकों ने रविवार को शाखाओं का संचालन किया, जिससे हड़ताल के दौरान ग्राहकों को होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। रविवार को बैंक खुलने की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्राहक जरूरी बैंकिंग कार्य निपटाने के लिए शाखाओं में पहुंचे।

बैंकों में नकद जमा-निकासी, चेक से जुड़े कार्य समेत अन्य जरूरी लेनदेन किए गए। बैंक अधिकारियों के अनुसार ग्राहकों को सलाह दी गई थी कि हड़ताल से पहले ही आवश्यक बैंकिंग कार्य पूरा कर लें। इसी को देखते हुए रविवार को भी शाखाओं में कामकाज जारी रखा गया।