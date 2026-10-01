जागरण संवाददाता, वाराणसी। लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के संकठा नगर स्थित सौभाग्य हास्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान डाक्टर पर पेट में फारेन बाडी (टिश्यू) छोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। मामले में पीड़िता के पति ओमप्रकाश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लालपुर पांडेयपुर निवासी ओमप्रकाश सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पत्नी का सिजेरियन आपरेशन 18 जून को सौभाग्य हास्पिटल में डा. तरुणा सिंह ने किया। इसके बाद 20 जून को स्वस्थ घोषित करते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया। आरोप है कि तीन दिन बाद ही पत्नी की हालत बिगड़ने लगी। वापस डा. तरुणा सिंह के पास ले जाने पर 2-3 घंटे दवा चलाई गई और फिर किसी अच्छे फिजीशियन को दिखाने की सलाह दे दी गई।

इसके बाद पीड़िता को साई वरदान हास्पिटल महाबीर मंदिर कैंट में भर्ती कराया गया, जहां तबीयत और बिगड़ गई और ब्लड भी चढ़ाना पड़ा। डाक्टर ने पेट में इन्फेक्शन बताया। इसके बाद हेरिटेज हास्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे में पता चला कि आपरेशन के दौरान पेट में (फारेन बाडी) टिश्यू छूट गया है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ रहा है।