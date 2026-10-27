जागरण संवाददाता, वाराणसी। कार्त‍िक मास की शुरुआत के साथ ही काशी में पर्वों की श्रंखला शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में व‍िभ‍ि‍न्‍न मठों मंदि‍रों में व‍िशेष आयोजनों का दौर शुरू हो चुका है।

वहीं कार्तिक मास के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार आज 26 अक्टूबर से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन सप्तऋषि आरती के समय बाबा श्री काशी विश्वनाथ का भव्य दीपमाला श्रृंगार किया जाएगा।

सप्तऋषि आरती के दौरान गर्भगृह को सैकड़ों दीपों से सजाया जा रहा है। दीपों की रोशनी में बाबा का फूल-मालाओं और बाघांबर से सजा स्वरूप अलौकिक लग रहा है। मान्यता है कि कार्तिक माह में भगवान शिव को दीप अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।