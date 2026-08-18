डेटिंग एप 'ग्राइंडर' से लोगों को लूटने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, भदोही के युवक को लूटने के बाद सामने आई करतूत

जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। कपसेठी पुलिस ने रविवार को "ग्राइंडर" एप के माध्यम से लड़की बनकर लोगों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के सदस्य सीधे-साधे लोगों को जाल में फंसाकर फोन पर मिलने के लिए बुलाते थे और फिर उन्हें सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट करते थे। इसके बाद वे पीड़ितों से पैसे की वसूली करते थे।

10 अगस्त को इस गिरोह द्वारा एक युवक से लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गिरोह के तीन सदस्य कुरु तिराहे के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नितिन सिंह, अभय मिश्रा उर्फ खलनायक और हर्ष दुबे को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नितिन सिंह इसरवार कपसेठी का निवासी है, जबकि अभय मिश्रा शेरवानीपुर बड़ागांव का और हर्ष दुबे बरकी, कपसेठी का निवासी है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्य, एसआई मनीष, करुणा सागर तिवारी और मधुसूदन त्रिपाठी शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य पहले "ग्राइंडर" एप पर लोगों से दोस्ती करते थे और फिर उन्हें मिलने के लिए आमंत्रित करते थे। जब पीड़ित सुनसान स्थान पर पहुंचते थे, तो गिरोह के सदस्य उन पर हमला कर देते थे और वीडियो बनाकर पैसे की मांग करते थे। ऐसे ही भदोही के एक युवक के साथ लूट की घटना के बाद जांच शुरू की गई थी।

इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में चिंता का विषय बन गई थीं। पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और लोगों से अपील की है कि वे ऐसे एप्स पर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।