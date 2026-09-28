जागरण संवाददाता, वाराणसी। हुकुलगंज निवासी महिला चिकित्सक ने एक युवती पर अपने चिकित्सक पति को फर्जी मुकदमे में फंसाने और मुकदमा वापस लेने के नाम पर 30 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। मामले में कैंट पुलिस के केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंडलीय अस्पताल की महिला डाक्टर ने पति के अस्पताल में नर्स रही महिला पर आरोप लगाया तो पुलिस के भी होश उड़ गए।

शिकायत के अनुसार डा. श्वेता पांडेय मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में कार्यरत हैं। जबकि उनके पति हुकुलगंज स्थित निजी अस्पताल में चिकित्सक हैं। आरोप है कि करीब तीन वर्ष पहले अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में काम करने वाली चांदनी का अस्पताल के स्टाफ से विवाद हुआ था। जिसके बाद पति ने स्टाफ सुमित की मौजूदगी में चांदनी से पूछताछ की थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज है।

महिला चिकित्सक का आरोप है कि घटना के बाद चांदनी ने उनके पति को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और 112 पर सूचना दी। इसके बाद गत 26 जुलाई को लालपुर-पांडेयपुर थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद चांदनी लगातार मुकदमा वापस लेने के बदले रुपये की मांग करने लगी।

31 जुलाई को चांदनी ने उन्हें फोन कर कचहरी बुलाया और मुकदमा वापस लेने के लिए 20 लाख रुपये की मांग की। इसके बाद फिर 22 सितंबर की रात करीब 9.30 बजे महिला डाक्टर अर्दली बाजार स्थित बेकर्स किंग में केक लेने गई थी। जहां पर आरोप‍ित मह‍िला ने उनको धमकी भी दी।